В МЧС наградили шестиклассников за спасение щенков из реки

0:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Трое шестиклассников — Ваня Марков, Дима Зайцев и Максим Давыденко - услышали жалобный визг и бросились на помощь щенкам, которых, по всей видимости, пытались утопить. Они вытащили малышей из воды и принесли в школу.

Фото: Канал t.me/mchs by Скриншот канала t.me/mchs, PDM

Как рассказали педагоги учебного заведения, спасти удалось только троих щенков, остальные погибли. Вместе с учениками они заботились о малышах и искали им новых хозяев. Через несколько дней щенки были пристроены в добрые руки и обрели свои дома.

За этот благородный поступок школьники были награждены благодарственными письмами от МЧС России за пример человечности и самоотверженные действия при спасении тонущих животных.

Уточнения

МЧС России — федеральное министерство, ведающее вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

