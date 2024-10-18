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В МЧС наградили шестиклассников за спасение щенков из реки

0:47
Зоосфера

Трое шестиклассников — Ваня Марков, Дима Зайцев и Максим Давыденко - услышали жалобный визг и бросились на помощь щенкам, которых, по всей видимости, пытались утопить. Они вытащили малышей из воды и принесли в школу.

В МЧС наградили шестиклассников за спасение щенков из реки
Фото: Канал t.me/mchs by Скриншот канала t.me/mchs, PDM

Как рассказали педагоги учебного заведения, спасти удалось только троих щенков, остальные погибли. Вместе с учениками они заботились о малышах и искали им новых хозяев. Через несколько дней щенки были пристроены в добрые руки и обрели свои дома.

За этот благородный поступок школьники были награждены благодарственными письмами от МЧС России за пример человечности и самоотверженные действия при спасении тонущих животных.

Уточнения

МЧС России — федеральное министерство, ведающее вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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