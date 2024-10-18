Трое шестиклассников — Ваня Марков, Дима Зайцев и Максим Давыденко - услышали жалобный визг и бросились на помощь щенкам, которых, по всей видимости, пытались утопить. Они вытащили малышей из воды и принесли в школу.
Как рассказали педагоги учебного заведения, спасти удалось только троих щенков, остальные погибли. Вместе с учениками они заботились о малышах и искали им новых хозяев. Через несколько дней щенки были пристроены в добрые руки и обрели свои дома.
За этот благородный поступок школьники были награждены благодарственными письмами от МЧС России за пример человечности и самоотверженные действия при спасении тонущих животных.
МЧС России — федеральное министерство, ведающее вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Жареная овсянка с яйцом — необычный и интересный рецепт завтрака. Это полноценное и сытное блюдо, которое прекрасно сочетается со свежими овощами.