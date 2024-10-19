Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты долголетия: пять продуктов от врача Янга, которые замедляют старение
Пугачёва и Галкин* разъехались: раскрыто местоположение сбежавших из России артистов
Микротоки: секрет упругой и свежей кожи без боли
Как правильно укрывать розы на зиму
Зачем Geely Tugella стала Knewstar 001: всё о ребрендинге автомобилей
Певицу Монеточку* объявили в розыск в России
Почему Париж разочаровывает: тёмная сторона города любви
Отец Андрей (Сапунов): наставление к Дню апостола Фомы
Мифы о группах крови разрушены: сколько их на самом деле

Как отучить щенка кусаться: проверенные методы

1:23
Зоосфера

Перенаправьте внимание

Когда щенок начнет кусаться, аккуратно перенаправьте его внимание на подходящую жевательную игрушку или кость. Вместо этого предложите ему кусать и жевать игрушку. Это помогает понять, что допустимо жевать.

Как отучить щенка кусаться: проверенные методы
Фото: commons.wikimedia.org by Betty Wills (Atsme), CC BY-SA 4.0

Используйте положительное подкрепление

Всякий раз, когда ваш щенок перестает кусаться и начинает жевать подходящую игрушку, похвалите и вознаградите его лакомством или лаской. Положительное подкрепление помогает им ассоциировать хорошее поведение с наградами.

Избегайте грубой игры

Воздержитесь от грубых игр со щенком, так как это может спровоцировать кусающееся поведение. Вместо этого сосредоточьтесь на интерактивных играх, которые способствуют позитивному взаимодействию, не поощряя кусание.

Другие собаки

Позвольте щенку общаться с хорошо воспитанными, привитыми собаками. Благодаря социализации они научатся приемлемому уровню игрового кусания и соответствующему поведению у других собак.

При необходимости используйте тайм-ауты

Если ваш щенок продолжает кусаться, несмотря на перенаправление и другие методы, вы можете использовать тайм-аут. Когда он кусается, спокойно и аккуратно отстранитесь от его присутствия на короткий период.

 

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Садоводство, цветоводство
Простой способ, как удобрить и омолодить герань Аудио 
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
Авто
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения Аудио 
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Садоводство, цветоводство
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома Аудио 
Популярное
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать

От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.

Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Последние материалы
Как правильно укрывать розы на зиму
Зачем Geely Tugella стала Knewstar 001: всё о ребрендинге автомобилей
Певицу Монеточку* объявили в розыск в России
Почему апостола Фому называют неверующим
Как отучить щенка кусаться: проверенные методы
Почему Париж разочаровывает: тёмная сторона города любви
Отец Андрей (Сапунов): наставление к Дню апостола Фомы
Мифы о группах крови разрушены: сколько их на самом деле
Врач Кабанов: два продукта, которые значительно увеличивают уровень холестерина
5 интересных фактов о денежном дереве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.