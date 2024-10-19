Как отучить щенка кусаться: проверенные методы

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Перенаправьте внимание

Когда щенок начнет кусаться, аккуратно перенаправьте его внимание на подходящую жевательную игрушку или кость. Вместо этого предложите ему кусать и жевать игрушку. Это помогает понять, что допустимо жевать.

Фото: commons.wikimedia.org by Betty Wills (Atsme), CC BY-SA 4.0

Используйте положительное подкрепление

Всякий раз, когда ваш щенок перестает кусаться и начинает жевать подходящую игрушку, похвалите и вознаградите его лакомством или лаской. Положительное подкрепление помогает им ассоциировать хорошее поведение с наградами.

Избегайте грубой игры

Воздержитесь от грубых игр со щенком, так как это может спровоцировать кусающееся поведение. Вместо этого сосредоточьтесь на интерактивных играх, которые способствуют позитивному взаимодействию, не поощряя кусание.

Другие собаки

Позвольте щенку общаться с хорошо воспитанными, привитыми собаками. Благодаря социализации они научатся приемлемому уровню игрового кусания и соответствующему поведению у других собак.

При необходимости используйте тайм-ауты

Если ваш щенок продолжает кусаться, несмотря на перенаправление и другие методы, вы можете использовать тайм-аут. Когда он кусается, спокойно и аккуратно отстранитесь от его присутствия на короткий период.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



