Как отучить щенка кусаться: проверенные методы

Когда щенок начнет кусаться, аккуратно перенаправьте его внимание на подходящую жевательную игрушку или кость. Вместо этого предложите ему кусать и жевать игрушку. Это помогает понять, что допустимо жевать.
Всякий раз, когда ваш щенок перестает кусаться и начинает жевать подходящую игрушку, похвалите и вознаградите его лакомством или лаской. Положительное подкрепление помогает им ассоциировать хорошее поведение с наградами.
Воздержитесь от грубых игр со щенком, так как это может спровоцировать кусающееся поведение. Вместо этого сосредоточьтесь на интерактивных играх, которые способствуют позитивному взаимодействию, не поощряя кусание.
Позвольте щенку общаться с хорошо воспитанными, привитыми собаками. Благодаря социализации они научатся приемлемому уровню игрового кусания и соответствующему поведению у других собак.
Если ваш щенок продолжает кусаться, несмотря на перенаправление и другие методы, вы можете использовать тайм-аут. Когда он кусается, спокойно и аккуратно отстранитесь от его присутствия на короткий период.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.