Манул из московского зоопарка готовится к зиме

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Манул Тимофей из столичного зоопарка набрал 2,5 кг. Перед зимой животное в процессе зажировки, его конечный вес должен составить 7 кг. Об этом сообщил заведующий отделом "Млекопитающие" Московского зоопарка Михаил Брагин.

Фото: zoo.mos.ru is licensed under https://zoo.mos.ru/manul/

Для комфортного передвижения манула Тимофея во время зимнего периода сотрудники Московского зоопарка проложат дорожки в его вольере. Это необходимо, поскольку манул является коротконогим зверем, который не любит ходить по глубокому снегу.

"Видно [зимой] его примерно с той же частотой, просто он не будет бегать, будет сидеть где-то аккуратненько, прохаживаться по этим дорожкам", — поделился Михаил Брагин.

Заведующий отделом отметил, что рацион питания манула Тимофея одинаков в течение всего года и соответствует его природному рациону. Он включает в себя мелких птиц и грызунов, таких как перепела, кормовые крысы и морские свинки.

Ранее мы писали, что в московском зоопарке запустили прямые эфиры из вольеров животных.

Уточнения

Ману́л - хищное млекопитающее семейства кошачьих. Внешностью и размерами похож на домашнего кота, но отличается более короткими массивными туловищем и лапами, круглыми зрачками, низкими ушами, а также длинным густым мехом.



Моско́вский зоопа́рк (Государственное автономное учреждение культуры "Московский государственный зоологический парк") — зоологический парк в центре Москвы.

