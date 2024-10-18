Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Микробы на обед: еда из астероидов — реальность космических миссий
Мировой раздражитель: Путин назвал Украин у главным раздражающим фактором для мирового сообщества
Эксперт рассказал про геополитические направления США в случае победы Трампа
Путин подтвердил дружественные отношения с Саудовской Аравией
Биолог раскрыла особенность вируса Марбург
Заглянув в глубину: строительство гигантского детектора JUNO достигло нового этапа
Сугробы в Центральной России появятся уже к концу ноября
Сценарий невозможен: Россия недопустит появления у Украины ядерного оружия
Бывший участник группы Little Big попал в реанимацию

Манул из московского зоопарка готовится к зиме

1:10
Зоосфера

Манул Тимофей из столичного зоопарка набрал 2,5 кг. Перед зимой животное в процессе зажировки, его конечный вес должен составить 7 кг. Об этом сообщил заведующий отделом "Млекопитающие" Московского зоопарка Михаил Брагин.

Манул из московского зоопарка готовится к зиме
Фото: zoo.mos.ru is licensed under https://zoo.mos.ru/manul/

Для комфортного передвижения манула Тимофея во время зимнего периода сотрудники Московского зоопарка проложат дорожки в его вольере. Это необходимо, поскольку манул является коротконогим зверем, который не любит ходить по глубокому снегу.

"Видно [зимой] его примерно с той же частотой, просто он не будет бегать, будет сидеть где-то аккуратненько, прохаживаться по этим дорожкам", — поделился Михаил Брагин.

Заведующий отделом отметил, что рацион питания манула Тимофея одинаков в течение всего года и соответствует его природному рациону. Он включает в себя мелких птиц и грызунов, таких как перепела, кормовые крысы и морские свинки.

Ранее мы писали, что в московском зоопарке запустили прямые эфиры из вольеров животных. 

Уточнения

Ману́л - хищное млекопитающее семейства кошачьих. Внешностью и размерами похож на домашнего кота, но отличается более короткими массивными туловищем и лапами, круглыми зрачками, низкими ушами, а также длинным густым мехом.

Моско́вский зоопа́рк (Государственное автономное учреждение культуры "Московский государственный зоологический парк") — зоологический парк в центре Москвы.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Садоводство, цветоводство
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Наука и техника
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы Аудио 
Криминал
Криминальный архив: северодвинский Чикатило
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
ВС РФ прорвали фронт и вошли в Часов Яр с юга. Безукоризненно работает тактика Герасимова Любовь Степушова Сводка с фронта: Запад боится покупать план победы Зеленского, ТЦК отлавливают уже и водителей бензовозов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Последние материалы
История о любви и вере: как прошла московская премьера музыкальной мистерии Княгиня Ольга
Когда убирать морковь и свеклу: собираем урожай с умом
Уход за лещиной: как превратить орешник в плодоносящее чудо
Как выбрать идеальную стрижку в зависимости от формы лица
Кардиолог Гусейнова: имбирь и чеснок не так действенны в борьбе с ОРВИ, как многие думают
Когда прооперированные слушают музыку, то идут на поправку без обезболивающих
Яичная скорлупа: как использовать природное удобрение в саду и огороде
Сергей Жуков рассказал, что его жена написала сборник рассказов
Ученые нашли тайную гробницу в одном из новых чудес света в Иордании
Тренировки до или после работы: что лучше?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.