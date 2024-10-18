В Орегоне поймали песца

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Спасатели животных в Орегоне сообщили, что маленькое белое животное, замеченное ранее в Портленде, было идентифицировано как самка песца. Песец был благополучно пойман и доставлен в Центр охраны дикой природы.

Фото: openverse.org by kindl_jiri, CC BY-ND 2.0

Представители Орегонского птичьего альянса отметили, что песцы не являются естественной частью фауны Орегона, их естественная среда обитания находится на крайнем севере, в таких регионах как Гренландия, Шпицберген, север России, Канада и Аляска.

Поведение лисы, а именно отсутствие характерной для этого вида реакции страха перед людьми и даже её приближение к людям, позволяют предположить, что она либо случайно сбежала из неволи, либо была намеренно брошена теми, кто незаконно удерживал её.

Сообщается, что на момент спасения животное было в целом здоровым, за исключением небольшого обезвоживания и худобы. Сейчас песцу оказывается должный уход, пока Департамент рыбного хозяйства и дикой природы штата Орегон определяет дальнейшую судьбу животного.

Уточнения

Песе́ц или полярная лисица (лат. Vulpes lagopus, [syn. Alopex lagopus] от др.-греч. ἀλώπηξ "лисица" и λᾰγώπους "зайценогая") — вид хищных млекопитающих семейства псовых, обычно относимый к роду лисиц (иногда выделяется в отдельный род Alopex).





Орего́н - штат на западном побережье США, один из так называемых Тихоокеанских штатов. Население — 4 237 256 человека (27-е место среди штатов; данные 2020 года). Столица — Сейлем, крупнейший город — Портленд.

