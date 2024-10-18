В Подмосковье собачке порезали язык на стрижке

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Жительница Подмосковья сообщила, что во время процедуры груминга в салоне в Сергиевом Посаде её собаке случайно отрезали небольшой кусочек языка.

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Как рассказывает девушка, после посещения салона животное было в стрессе и плохо себя чувствовало, но она решила не обращаться к ветеринарам, чтобы не травмировать питомца ещё сильнее.

В салоне инцидент признали и пояснили, что язык был случайно обрезан, так как животное резко повернулось. Управляющая сообщила, что подобное происшествие в практике мастера было впервые, и с ним провели соответствующую беседу. Представители салона принесли женщине извинения, пожелали выздоровления собаке и вернули деньги за процедуру.

Хозяйка питомца заявила, что не планирует привлекать заведение к ответственности, понимая, что это уже не вернет отрезанную часть языка.

Уточнения

Груминг собак и прочих домашних животных — поддержание человеком их внешнего вида.



Се́ргиев Поса́д (в 1930–1991 годы — Загорск) — город в Московской области России. Административный центр Сергиево-Посадского городского округа Московской области.



