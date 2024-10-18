Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Более 225 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы с начала года
В Приморье ищут истощенного дальневосточного леопарда
Дана Борисова рассказала, за кого мечтает выйти замуж её дочь-подросток: волосы дыбом
Истощение резервов: эскалация на Ближнем Востоке может нанести удар по запасам США
ЦАХАЛ: террористы из Иордании проникли в Израиль
Поиск продолжается: Израиль заявляет о поиске еще одного террориста
Ветеринар рассказал, почему необходимо вакцинировать домашних животных 
Желающих нет: в Польше жалуются на отсутствие энтузиастов среди солдат ВСУ
Таисия Повалий вынуждена выплачивать ипотеку после покупки дома

Свыше 200 тысяч животных в Подмосковье проверили на туберкулез с начала года

Зоосфера

Государственная ветеринарная служба провела более 206 тысяч исследований животных на наличие туберкулеза, сообщается в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Свыше 200 тысяч животных в Подмосковье проверили на туберкулез с начала года
Фото: flickr.com by Гигантвермин, CC BY-SA 2.0

Специалисты провели диагностику около 206,1 тысячи сельскохозяйственных животных, включая свыше 196,7 тысячи голов крупного рогатого скота и 9,4 тысячи голов мелкого рогатого скота. Это составляет 77,7% от запланированного на год объема исследований.

Туберкулезом могут быть подвержены не только крупный и мелкий рогатый скот, но также свиньи, кошки и собаки. Распространение этого заболевания несет значительные риски для агропредприятий, так как оно может привести к снижению продуктивности животных и, в конечном итоге, к выбраковке целых стад.

 

Уточнения

Туберкулёз (от лат. tuberculum — бугорок) — широко распространённое в мире инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными видами микобактерий. Туберкулёз обычно поражает лёгкие, реже затрагивая другие органы и системы.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Авто
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Кошки
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам Аудио 
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
ВС РФ прорвали фронт и вошли в Часов Яр с юга. Безукоризненно работает тактика Герасимова Любовь Степушова Сводка с фронта: Запад боится покупать план победы Зеленского, ТЦК отлавливают уже и водителей бензовозов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Сводка с фронта: на покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области
Хозяин или раб? Пять верных признаков того, что кошка над вами доминирует
Хозяин или раб? Пять верных признаков того, что кошка над вами доминирует
Последние материалы
Поиск продолжается: Израиль заявляет о поиске еще одного террориста
Ветеринар рассказал, почему необходимо вакцинировать домашних животных 
Желающих нет: в Польше жалуются на отсутствие энтузиастов среди солдат ВСУ
Таисия Повалий вынуждена выплачивать ипотеку после покупки дома
Автобус попал в яму с кипятком в Санкт-Петербурге
Пополняют запасы: Northrop Grumman удвоит производство ракетных двигателей для восполнения резервов Пентагона
Неожиданные продукты, которые могут вызвать изжогу
Жгут танки: группировка Запад с помощью FPV-дронов уничтожает технику ВСУ
Наука с ответственностью: эксперты подчёркивают необходимость осторожного подхода к разработкам
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.