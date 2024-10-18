Свыше 200 тысяч животных в Подмосковье проверили на туберкулез с начала года

Государственная ветеринарная служба провела более 206 тысяч исследований животных на наличие туберкулеза, сообщается в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

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Специалисты провели диагностику около 206,1 тысячи сельскохозяйственных животных, включая свыше 196,7 тысячи голов крупного рогатого скота и 9,4 тысячи голов мелкого рогатого скота. Это составляет 77,7% от запланированного на год объема исследований.

Туберкулезом могут быть подвержены не только крупный и мелкий рогатый скот, но также свиньи, кошки и собаки. Распространение этого заболевания несет значительные риски для агропредприятий, так как оно может привести к снижению продуктивности животных и, в конечном итоге, к выбраковке целых стад.

Уточнения

Туберкулёз (от лат. tuberculum — бугорок) — широко распространённое в мире инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными видами микобактерий. Туберкулёз обычно поражает лёгкие, реже затрагивая другие органы и системы.

