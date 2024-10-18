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В Приморье ищут истощенного дальневосточного леопарда

Зоосфера

Национальный парк "Земля леопарда" сообщает, что истощенный леопард, скорее всего, ищет пищу в других частях приморья. Ранее его несколько раз видели рядом с дорогой в Уссурийске, но поисковые мероприятия продолжаются.

В Приморье ищут истощенного дальневосточного леопарда
Фото: freepik.com is licensed under public domain

На протяжении нескольких месяцев животное неоднократно замечали у автомагистрали в Уссурийском округе. Судя по видеозаписям, его состояние было удовлетворительным, а поведение — нормальным. Однако на последних снимках видно, что леопард заметно похудел, а его шерсть стала тусклой и неухоженной. Также отмечается, что он стал менее восприимчив к людям.

В настоящее время принято решение о поимке леопарда для проведения обследования и лечения. На данный момент следов хищника в этом районе не найдено.

Уточнения

Дальневосто́чный леопа́рд или аму́рский леопа́рд, или аму́рский барс, или восточносиби́рский леопа́рд, или устар. маньчжу́рский леопа́рд  — хищное млекопитающее из семейства кошачьих, один из подвидов леопарда. Длина тела составляет 107—136 см. Вес самцов — до 50 кг, самок — до 42,5 кг. Распространён в области горных хвойно-широколиственных и дубовых лесов Дальнего Востока, в районе стыка границ трёх стран: России, Китая и Северной Кореи.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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