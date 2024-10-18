Ветеринар рассказал, почему необходимо вакцинировать домашних животных

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние питомцы, как и люди, подвержены риску заражения различными инфекционными заболеваниями. Некоторые из них не только могут привести к гибели любимцев, но и являются опасными для человека. Почему необходимо вакцинировать питомцев рассказал руководитель ветеринарной клиники доктора Логинова Николай Логинов.

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"Что такое вакцинация? Вакцинация — это защита животного от инфекционных заболеваний, против чего вакцинируется животного. В частности, если речь идет о кошках. Кошки, маленькие собачки", - отметил специалист.

Он также подчеркнул, что контакт животных с носителями, с больными животными приводит к их заражению, к заболеванию, в конечном итоге может быть и причиной гибели. Поэтому есть необходимость в проведении вакцинации животных.

"Второй случай. Если животное сидит все время дома, и тут в этот же дом попадает какой-то котенок, которого подобрали на улице. Котенок может быть или быть больным инфекционным заболеванием, или быть носителем. В конечном итоге, животное, которое сидит дома безвылазно, может заболеть", — добавил Логинов.

Среди осложнений после прививок врач выделил одно — вялость в день вакцинации, но всего пару дней.

Он также отметил, что если животное никогда не прививалось и прожило большую жизнь, не болев, смысла в вакцинации нет. Если режим животного не меняется и никаких изменений в доме не планируется то такое животное можно и не прививать.