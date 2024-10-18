Почему собаку нельзя кормить шоколадом даже в малых количествах: дело не только в сахаре

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Любые сладости, содержащие сахар, вредны для собак так же, как и для человека. Но среди запретных лакомств для псов на первом месте стоят шоколад и шоколадные конфеты. Чем же они так опасны? Всё дело в теобромине, содержащемся в какао-бобах. Человеческий организм его усваивает, но для собачьего вещество может оказаться смертельным ядом.

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Желудочно-кишечный тракт собаки не обладает ферментом, необходимым для переваривания какао-бобов, поэтому теобромин очень медленно усваивается собачьим организмом. При малых дозах это может быть незаметно, но со временем вещество накапливается в организме питомца и достигает токсической концентрации. В результате у собак возникают такие болезни как сахарный диабет, почечная недостаточность, панкреатит, аллергия и другие проблемы.

Не стоит баловать пса даже маленьким кусочком шоколада. Если же вы не усмотрели за питомцем, и он добрался до конфет сам, лучше всего срочно отвезти собаку к ветеринару. Специалист сделает животному промывание и даст ему адсорбенты для выведения из организма отравляющего вещества.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



Теоброми́н (от лат. Theobroma cacao «какао») — алкалоид пуринового ряда, изомерен теофиллину.

