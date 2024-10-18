Можно ли собакам есть яблоки: ответ ветеринаров

Ветеринары разрешают собакам есть яблоки в небольших количествах, так как они неопасны для животных. Исключением может быть случай, если у вашей собаки пищевая аллергия или чувствительность желудка, что встречается редко. Поэтому важно дать крошечный кусочек фрукта, чтобы посмотреть, как отреагирует ваш питомец.
Яблоки также являются полезным лакомством, богатым витамином С, калием, антиоксидантами и клетчаткой. Фрукт особенно полезен для собак с избыточным весом, так как в них мало жира и белка. Клетчатка в яблоках также помогает наладить и поддерживать нормальное пищеварение у собак.
Однако важно давать яблоки собакам в умеренных количествах и правильно их готовить. Всегда удаляйте сердцевину и семена, прежде чем давать яблоки своему питомцу. Это важно, так как в семенах содержится цианид, яд, который может нанести серьезный вред животному.
Для мелких пород достаточно половины яблока в день, два раза в неделю. Средних пород можно кормить одним яблоком с такой же периодичностью или чуть чаще. Крупные породы могут съедать два яблока в день, два раза в неделю, в то время как очень крупные породы могут съедать два яблока три раза в неделю.
Включение яблок в рацион вашей собаки может обеспечить разнообразие и дополнительные питательные вещества. Тем не менее всегда консультируйтесь с ветеринаром, прежде чем вносить какие-либо существенные изменения в рацион вашего питомца.
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.