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Можно ли собакам есть яблоки: ответ ветеринаров

1:43
Зоосфера

Можно ли собакам есть яблоки

Ветеринары разрешают собакам есть яблоки в небольших количествах, так как они неопасны для животных. Исключением может быть случай, если у вашей собаки пищевая аллергия или чувствительность желудка, что встречается редко. Поэтому важно дать крошечный кусочек фрукта, чтобы посмотреть, как отреагирует ваш питомец.

Можно ли собакам есть яблоки: ответ ветеринаров
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Яблоки также являются полезным лакомством, богатым витамином С, калием, антиоксидантами и клетчаткой. Фрукт особенно полезен для собак с избыточным весом, так как в них мало жира и белка. Клетчатка в яблоках также помогает наладить и поддерживать нормальное пищеварение у собак.

Однако важно давать яблоки собакам в умеренных количествах и правильно их готовить. Всегда удаляйте сердцевину и семена, прежде чем давать яблоки своему питомцу. Это важно, так как в семенах содержится цианид, яд, который может нанести серьезный вред животному.

Как правильно кормить собак яблоками

Для мелких пород достаточно половины яблока в день, два раза в неделю. Средних пород можно кормить одним яблоком с такой же периодичностью или чуть чаще. Крупные породы могут съедать два яблока в день, два раза в неделю, в то время как очень крупные породы могут съедать два яблока три раза в неделю.

Включение яблок в рацион вашей собаки может обеспечить разнообразие и дополнительные питательные вещества. Тем не менее всегда консультируйтесь с ветеринаром, прежде чем вносить какие-либо существенные изменения в рацион вашего питомца.

 

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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