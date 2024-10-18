Почему собака наклоняет голову, когда слушает: учёные наконец-то нашли разгадку

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Зоологи долгие годы бьются над разгадкой ответа, почему собака наклоняет голову, когда слушает человека. Одни считают, что так животное лучше слышит, другие уверены, что питомцы таким образом пытаются казаться более милыми. Проведённое в прошлом году исследование позволило наконец-то найти объяснение загадочному поведению собак.

Фото: flickr.com by cogdogblog, CC BY 2.0

Учёные провели эксперимент, в котором приняли участие две группы собак: особенно смышлёные и обычные. Хозяева давали своим питомцам команду принести им минимум 10 разных игрушек.

В ходе опыта выяснилось, что "одарённые" собаки в ответ на команду хозяина склоняет голову в 45% случаев, в то время как обычные псы — всего в 2%. Это позволило учёным сделать вывод, что собака, наклоняя голову в ответ на слова человека, пытается лучше сконцентрироваться на задаче и тщательно обрабатывает полученную информацию.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

