Зачем грумер проверяет зубы питомца? Ведь его забота — шерсть

Профессиональные грумеры уделяют особое внимание осмотру животного. Они проверяют состояние ушей и кожи, спрашивают о самочувствии и осматривают пасть. И только после этого уточняют пожелания клиента относительно стрижки и приступают к процедурам.
"Некоторые питомцы приходят с такими проблемами с зубами, что груминг может быть для них опасен, — рассказал практикующий грумер. — Если зубы и дёсны в плохом состоянии, животное может не позволить прикасаться к морде".
В таком состоянии любая фиксация может быть болезненной и даже привести к перелому. К тому же невозможно мыть, сушить и стричь мордочку. Да и нет смысла наводить красоту питомцу, который испытывает боль и нуждается в помощи. Сначала нужно его вылечить.
Часто владельцы просят почистить зубы собаке или кошке щёткой. Но в большинстве случаев требуется профессиональная чистка ультразвуком, а механическое воздействие может только повредить воспалённые дёсны.
Груминг собак и прочих домашних животных — поддержание человеком их внешнего вида.
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