Зачем грумер проверяет зубы питомца? Ведь его забота — шерсть

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Профессиональные грумеры уделяют особое внимание осмотру животного. Они проверяют состояние ушей и кожи, спрашивают о самочувствии и осматривают пасть. И только после этого уточняют пожелания клиента относительно стрижки и приступают к процедурам.

Фото: flickr.com by Petful, CC BY 2.0

"Некоторые питомцы приходят с такими проблемами с зубами, что груминг может быть для них опасен, — рассказал практикующий грумер. — Если зубы и дёсны в плохом состоянии, животное может не позволить прикасаться к морде".

В таком состоянии любая фиксация может быть болезненной и даже привести к перелому. К тому же невозможно мыть, сушить и стричь мордочку. Да и нет смысла наводить красоту питомцу, который испытывает боль и нуждается в помощи. Сначала нужно его вылечить.

Часто владельцы просят почистить зубы собаке или кошке щёткой. Но в большинстве случаев требуется профессиональная чистка ультразвуком, а механическое воздействие может только повредить воспалённые дёсны.

Уточнения

Груминг собак и прочих домашних животных — поддержание человеком их внешнего вида.

