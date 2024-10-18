Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как путешествовать по Германии без постоянного места жительства
Секреты успешного похудения: 10 продуктов с минимальной калорийностью
Эти цветы очень популярны в садах: попробуйте их вырастить
Большинство немецких водителей готовы пересесть на китайские автомобили
Грипп: сколько дней длится заразность и как уберечь своих близких
Башня Цеста: самая впечатляющая крепость Сан-Марино
На что обратить внимание при выборе готовых перекусов
Количество ипотечных кредитов, которые взяли россияне, снизилось на 50 процентов
Актёр Виторган назвал свою жену секс-символом СССР

Зачем грумер проверяет зубы питомца? Ведь его забота — шерсть

1:06
Зоосфера

Профессиональные грумеры уделяют особое внимание осмотру животного. Они проверяют состояние ушей и кожи, спрашивают о самочувствии и осматривают пасть. И только после этого уточняют пожелания клиента относительно стрижки и приступают к процедурам.

Зачем грумер проверяет зубы питомца? Ведь его забота — шерсть
Фото: flickr.com by Petful, CC BY 2.0

"Некоторые питомцы приходят с такими проблемами с зубами, что груминг может быть для них опасен, — рассказал практикующий грумер. — Если зубы и дёсны в плохом состоянии, животное может не позволить прикасаться к морде".

В таком состоянии любая фиксация может быть болезненной и даже привести к перелому. К тому же невозможно мыть, сушить и стричь мордочку. Да и нет смысла наводить красоту питомцу, который испытывает боль и нуждается в помощи. Сначала нужно его вылечить.

Часто владельцы просят почистить зубы собаке или кошке щёткой. Но в большинстве случаев требуется профессиональная чистка ультразвуком, а механическое воздействие может только повредить воспалённые дёсны.

Уточнения

Груминг собак и прочих домашних животных — поддержание человеком их внешнего вида.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Еда и рецепты
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное Аудио 
Чем заменить колбасу в оливье: три необычных и вкусных варианта
Еда и рецепты
Чем заменить колбасу в оливье: три необычных и вкусных варианта Аудио 
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Еда и рецепты
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки Аудио 
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Сводка с фронта: на покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области
Сводка с фронта: Запад боится покупать план победы Зеленского, ТЦК отлавливают уже и водителей бензовозов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров Слабое звено Нобелевской премии — теоретики Игорь Буккер
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Хозяин или раб? Пять верных признаков того, что кошка над вами доминирует
Хозяин или раб? Пять верных признаков того, что кошка над вами доминирует
Последние материалы
Зачем грумер проверяет зубы питомца? Ведь его забота — шерсть
Грипп: сколько дней длится заразность и как уберечь своих близких
Башня Цеста: самая впечатляющая крепость Сан-Марино
На что обратить внимание при выборе готовых перекусов
Количество ипотечных кредитов, которые взяли россияне, снизилось на 50 процентов
Актёр Виторган назвал свою жену секс-символом СССР
Сводка с фронта: Запад боится покупать план победы Зеленского, ТЦК отлавливают уже и водителей бензовозов
Как хлеб может быть частью здорового питания: советы врачей
Гибрид волка в городской квартире. Как за 250 тысяч купить себе проблему и проиграть в суде
Что делать, если инспектор зовет в машину до оформления протокола
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.