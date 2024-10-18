Гибрид волка в городской квартире. Как за 250 тысяч купить себе проблему и проиграть в суде

Часто при выборе породы люди не задумываются о том, смогут ли справиться с собственным питомцем. Особенно это касается собак крупных опасных пород. Что уж говорить о тех особях, в которых течёт дикая волчья кровь.

Фото: YouTube канал Silver Wolf Spirit by Скриншот видео YouTube канала Silver Wolf Spirit, PDM

Так в октябре прошлого года женщина за 250 тысяч рублей купила щенка породы русский вольфхунд - помесь канадского волка и аляскинского маламута. На момент покупки щенку было меньше года, но отношения с питомцем не сложились.

Щенок нападал и рычал на новых хозяев. Жить с ним стало опасно. Он попортил много вещей в доме, что стало причиной разногласий в семье. Тогда женщина решила вернуть собаку, но заводчица отказалась отдавать назад деньги.

По её словам, покупательница показалась ей здравомыслящим и адекватным человеком, умеющим найти подход к животным. Но истица отрицает, что разбиралась в собаках. Она доверилась заводчице, которая убедила её, что опыт общения с крупными собаками при покупке вольфхунда не нужен.

В итоге покупательница собралась взыскать с продавца 500 тысяч рублей: стоимость собаки плюс компенсация морального вреда, а также штраф и судебные расходы. Истица заявила, что не может справиться с собакой, потому что она очень сильная, уже сформировалась и не подходит для квартиры.

Впрочем, она не смогла доказать угрозу жизни, исходящую от собаки и даже статья в СМИ, посвящённая опасности данной породы, не была взята судом во внимание, поскольку не имеет отношения к конкретной собаке.

Таким образом суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, потому что на момент покупки заводчик выполнил все необходимые условия: собака была здорова, имела устойчивую психику и прививки по возрасту. А вопросы укрощения и приручения животного покупатель должен решать сам.