Смерть за убийство. Почему в Древнем Египте так почитали кошек?

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Древнем Египте жизнь элиты была окружена тайнами и загадками, и одним из самых почитаемых при дворце животных была кошка. Эти грациозные создания считались священным воплощением богини Баст, покровительницы дома, плодородия и радости. Её часто изображали с кошачьей головой, а иногда и в образе кошки.

Фото: commons.wikimedia.org by BluesyPete, CC BY-SA 3.0

Кошки были известны своей ловкостью и умением охотиться на грызунов, которые в глазах древних египтян символизировали зло. Таким образом, кошки выступали защитниками от тёмных сил.

Любовь египтян к этим животным была настолько велика, что общество ввело законы, направленные на их защиту:

— Убийство кошки, даже по неосторожности, каралось смертной казнью.

— Торговля и вывоз кошек за границу были запрещены.

— После смерти питомцев их мумифицировали и оставли им в гробницах пищу. Иногда их даже хоронили вместе с хозяевами, демонстрируя глубину привязанности к своим любимцам.

Прошли тысячелетия, а любовь человека к кошкам сохранилась. И до сих пор им приписывают некие мистические способности. Ведь даже заселяясь в новый дом, люди первой запускают кошку.

Уточнения



Еги́пет, официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).



