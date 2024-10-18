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Как выявить мочекаменную болезнь у кошек и собак

1:58
Зоосфера

У кошек и собак иногда бывает мочекаменная болезнь. Это когда в мочевом пузыре или почках образуются камни, которые могут поранить стенки мочевого пузыря и мочеточников. В худшем случае камни могут закупорить мочеточники.

Как выявить мочекаменную болезнь у кошек и собак
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Симптомы мочекаменной болезни зависят от того, где находится камень. Если он в почках или мочеточниках, у животного могут наблюдаться депрессия, заторможенность, отказ от еды и проблемы с сердцем. В моче может быть кровь и песок.

Если камень в мочевом пузыре или уретре, у животного появляются проблемы с мочеиспусканием. Иногда это может долго не проявляться, но животное может чувствовать дискомфорт в нижней части живота.

Мочекаменная болезнь появляется из-за сочетания генетических и физиологических факторов. Основные из них:

— перенасыщение мочи минералами и солями;

— пониженный или повышенный уровень pH мочи;

— проблемы с синтезом мочевой кислоты.

На некоторые из этих факторов можно повлиять. Например, нужно следить за питьевым режимом животного. У животного всегда должна быть чистая вода. Рацион должен быть сбалансированным и содержать все необходимые питательные вещества. Нельзя кормить животное человеческой едой.

Чтобы поставить диагноз, ветеринар соберёт информацию о животном и проведёт осмотр. Затем будут проведены анализы: общий анализ мочи, чтобы определить тип камня и причину его появления; УЗИ, КТ или рентген с контрастным веществом, чтобы увидеть камни и песок; бактериологический посев мочи, чтобы определить, есть ли инфекция; спектрометрическое исследование, чтобы точно определить тип камня.

На основании результатов врач назначит лечение. Это может быть диета или операция.

Уточнения

Мочекаменная болезнь (уролитиаз, МКБ) — заболевание, проявляющееся формированием конкрементов в органах мочевыделительной системы.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Как выявить мочекаменную болезнь у кошек и собак
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