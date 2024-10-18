Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкусные эксперименты для здоровья: как разнообразить рацион четвероногого друга
Как нейросети помогут решить проблему водителей-дальнобойщиков
5 идеальных вариантов, куда поехать на ноябрьские праздники в России
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Астрономы открыли новую планету в звёздной системе Барнарда
Как вернуть малинник в тонус? Проверенный способ омоложения кустов осенью
Смерть за убийство. Почему в Древнем Египте так почитали кошек?
SuperJob: треть мужчин, зарабатывающих меньше жены, мечтают уволиться
Автомобиль как отражение вашей личности

Коты-антидепрессанты: как пушистые друзья могут вылечить тревогу и плохое настроение

2:05
Зоосфера » Кошки

Домашние животные, особенно кошки, могут стать настоящим лекарством для людей, страдающих от тревоги и стресса. Многочисленные исследования доказывают, что общение с этими пушистыми питомцами оказывает благотворное влияние на наше психическое и физическое состояние.

Коты-антидепрессанты: как пушистые друзья могут вылечить тревогу и плохое настроение
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кошки — идеальные антистрессовые компаньоны. Их мягкая шерсть, спокойное поведение и умиротворяющее урчание действуют на человека расслабляюще и умиротворяюще. Просто погладив котика, вы можете ощутить, как напряжение постепенно отпускает ваше тело.

Специалисты объясняют этот феномен следующим образом. При взаимодействии с кошкой в организме человека повышается уровень окситоцина — гормона счастья, который снижает уровень кортизола, гормона стресса. Таким образом, кошки помогают бороться с тревогой и депрессией естественным способом без применения медикаментозных препаратов.

Помимо этого, совместное времяпрепровождение с питомцем способствует выработке эндорфинов — нейромедиаторов, которые отвечают за хорошее настроение и повышение жизненного тонуса. Поэтому неслучайно многие психологи рекомендуют заводить кошек людям, страдающим от различных психологических расстройств.

Более того, кошки оказывают влияние не только на эмоциональное, но и на физическое состояние человека. Установлено, что поглаживание кошки снижает кровяное давление, замедляет частоту сердечных сокращений и дыхания, что, в свою очередь, способствует расслаблению.

Таким образом, кошки по праву можно считать пушистыми антидепрессантами. Регулярное общение с ними помогает справиться с напряжением, тревогой и стрессовыми ситуациями. Если вы чувствуете, что находитесь в состоянии эмоционального выгорания, задумайтесь о приобретении пушистого питомца. Возможно, он станет вашим настоящим лекарством от хандры и депрессии.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новый шаг к разгадке происхождения жизни: исследование показало, как молекулы обрели стабильность
Наука и техника
Новый шаг к разгадке происхождения жизни: исследование показало, как молекулы обрели стабильность Аудио 
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Наука и техника
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы Аудио 
Чем заменить колбасу в оливье: три необычных и вкусных варианта
Еда и рецепты
Чем заменить колбасу в оливье: три необычных и вкусных варианта Аудио 
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Сводка с фронта: на покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области
Противокорабельная ракета Sea Venom: современное оружие НАТО для морских сражений Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров Слабое звено Нобелевской премии — теоретики Игорь Буккер
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
Помидоры с чесноком на зиму: простой рецепт аппетитной домашней заготовки
Помидоры с чесноком на зиму: простой рецепт аппетитной домашней заготовки
Последние материалы
Смерть за убийство. Почему в Древнем Египте так почитали кошек?
SuperJob: треть мужчин, зарабатывающих меньше жены, мечтают уволиться
Коты-антидепрессанты: как пушистые друзья могут вылечить тревогу и плохое настроение
Автомобиль как отражение вашей личности
Хотите пышное цветение георгинов? Узнайте, как правильно им зимовать
Декоративные одеяла: как часто нужно их стирать
Тушеная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
От Кавказа до Сибири: 5 впечатляющих российских горнолыжных курортов
NASA: грозы на Земле могут быть радиоактивными
Как выявить мочекаменную болезнь у кошек и собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.