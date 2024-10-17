В России появилась первая социальная сеть для любителей собак

0:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Новая платформа "Кинологикс" предназначена для владельцев собак, заводчиков и кинологов. Здесь пользователи могут создать профиль для своего питомца, вести блог о его жизни, делиться опытом воспитания и получать советы от профессионалов — кинологов и ветеринаров, пишет издание "Питомец".

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

На данный момент в соцсети зарегистрировались более 1,2 тысячи пользователей, которые создали около 2 тысяч профилей своих собак.

Также "Кинологикс" будет полезна и специалистам: заводчикам, грумерам и хендлерам. Они смогут показывать свои работы, продвигать питомники, размещать объявления о продаже щенков и договариваться о вязке через эту платформу.

Уточнения

Социа́льная сеть (сокр соцсеть, SNS от social networking service) — онлайн-платформа, используемая для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, а также для развлечения (музыка, фильмы) и работы.



