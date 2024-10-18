Особенности породы мейн кун

Мейн кун: идеальный друг для любителей больших кошек

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мейн кун — одна из самых великолепных и увлекательных пород кошачьих в мире, и это объясняет их огромную популярность. Перед покупкой котёнка, заводчик делится важной информацией:

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Размер имеет значение. Мейн куны вырастают довольно крупными, достигая веса до 12 кг. Этот факт необходимо учитывать. Проверенные источники. Не покупайте котёнка в непроверенном питомнике или без соответствующих документов. Вам обязательно должны выдать договор и родословную животного. Общительные создания. Мейн куны известны своей дружелюбной натурой. В США их прозвали "ласковыми гигантами" за добрый нрав и открытость к общению. Интеллектуальные питомцы. Эта порода считается одной из самых умных, и вы сможете легко обучить кота различным трюкам и командам. Правильный уход. В период линьки питомца необходимо тщательно купать, но обычный шампунь не подойдёт. Вам понадобятся специальные средства профессиональной серии. Кормление с умом. Дешёвое питание для мейн куна не подойдёт. Порода требует много протеина и животного белка. Рекомендуется использовать корма только класса суперпремиум и холистик. Помните, что качественное питание обойдётся достаточно дорого.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

