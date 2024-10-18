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Особенности породы мейн кун

Мейн кун: идеальный друг для любителей больших кошек
1:29
Зоосфера

Мейн кун — одна из самых великолепных и увлекательных пород кошачьих в мире, и это объясняет их огромную популярность. Перед покупкой котёнка, заводчик делится важной информацией:

Мейн кун: идеальный друг для любителей больших кошек
Фото: freepik.com is licensed under public domain
  1. Размер имеет значение. Мейн куны вырастают довольно крупными, достигая веса до 12 кг. Этот факт необходимо учитывать.
  2. Проверенные источники. Не покупайте котёнка в непроверенном питомнике или без соответствующих документов. Вам обязательно должны выдать договор и родословную животного.
  3. Общительные создания. Мейн куны известны своей дружелюбной натурой. В США их прозвали "ласковыми гигантами" за добрый нрав и открытость к общению.
  4. Интеллектуальные питомцы. Эта порода считается одной из самых умных, и вы сможете легко обучить кота различным трюкам и командам.
  5. Правильный уход. В период линьки питомца необходимо тщательно купать, но обычный шампунь не подойдёт. Вам понадобятся специальные средства профессиональной серии.
  6. Кормление с умом. Дешёвое питание для мейн куна не подойдёт. Порода требует много протеина и животного белка. Рекомендуется использовать корма только класса суперпремиум и холистик. Помните, что качественное питание обойдётся достаточно дорого.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
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