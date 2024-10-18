Чем опасна чрезмерная любовь к кошкам

Скрытые угрозы: болезни, которые могут передаться от кошек

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Чрезмерная любовь к кошкам: когда питомцы могут навредить своему хозяину. Многие владельцы кошек не осознают, что их питомцы могут стать источником серьёзных проблем со здоровьем. Особенно это касается тех, кто позволяет своим четвероногим друзьям спать с собой в одной кровати.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кошки могут передавать человеку различные заболевания, такие как стригущий лишай, хламидиоз и глисты. Эти болезни могут существенно повлиять на здоровье хозяев и требуют медицинского вмешательства.

Однако это не единственная опасность, с которой могут столкнуться любители кошек. Кошки могут также быть переносчиками более серьёзных инфекций, включая туляремию, туберкулёз, токсоплазмоз и сальмонеллёз. Поэтому важно принимать меры предосторожности и минимизировать тактильный контакт со своим домашним питомцем.

Хотя кошки могут приносить радость и уют, стоит помнить, что чрезмерная привязанность к ним может обернуться проблемами со здоровьем. Осознанный подход к общению с питомцем поможет сохранить здоровье как кошки, так и её владельца.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

