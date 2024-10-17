Важные моменты перед вакцинацией котенка

Как правильно привить котенка: важные советы для заботливых хозяев

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Чтобы защитить своего любимца от множества заболеваний, владельцы домашних животных стараются вакцинировать их. Это действительно правильный подход, однако существуют случаи, когда стоит отложить прививку:

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Котёнок младше 12 недель. В этом возрасте вакцина будет неэффективной. Если вы подобрали животное с улицы, лучше проконсультируйтесь с ветеринаром. Животное после операции. Нормальный период реабилитации для кошки составляет около 4 недель, и в это время вакцинация не рекомендуется. Наличие паразитов. Прививка не должна проводиться, пока у кота есть блохи, глисты или другие паразиты. Сначала избавьтесь от них. Животное болеет. Если ваша кошка простудилась (например, чихает или у неё слезятся глазки), дайте ей около двух недель для полного выздоровления. Контакт с заражёнными сородичами. Специалисты рекомендуют выждать 1-2 недели после контакта с больными животными перед вакцинацией котёнка.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

