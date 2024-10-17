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Важные моменты перед вакцинацией котенка

Как правильно привить котенка: важные советы для заботливых хозяев
1:07
Зоосфера

Чтобы защитить своего любимца от множества заболеваний, владельцы домашних животных стараются вакцинировать их. Это действительно правильный подход, однако существуют случаи, когда стоит отложить прививку:

Как правильно привить котенка: важные советы для заботливых хозяев
Фото: freepik.com by freepic.diller, PDM
  1. Котёнок младше 12 недель. В этом возрасте вакцина будет неэффективной. Если вы подобрали животное с улицы, лучше проконсультируйтесь с ветеринаром.
  2. Животное после операции. Нормальный период реабилитации для кошки составляет около 4 недель, и в это время вакцинация не рекомендуется.
  3. Наличие паразитов. Прививка не должна проводиться, пока у кота есть блохи, глисты или другие паразиты. Сначала избавьтесь от них.
  4. Животное болеет. Если ваша кошка простудилась (например, чихает или у неё слезятся глазки), дайте ей около двух недель для полного выздоровления.
  5. Контакт с заражёнными сородичами. Специалисты рекомендуют выждать 1-2 недели после контакта с больными животными перед вакцинацией котёнка.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
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