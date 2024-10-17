Важные моменты перед вакцинацией котенка

Чтобы защитить своего любимца от множества заболеваний, владельцы домашних животных стараются вакцинировать их. Это действительно правильный подход, однако существуют случаи, когда стоит отложить прививку:
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Котёнок младше 12 недель. В этом возрасте вакцина будет неэффективной. Если вы подобрали животное с улицы, лучше проконсультируйтесь с ветеринаром.
Животное после операции. Нормальный период реабилитации для кошки составляет около 4 недель, и в это время вакцинация не рекомендуется.
Наличие паразитов. Прививка не должна проводиться, пока у кота есть блохи, глисты или другие паразиты. Сначала избавьтесь от них.
Животное болеет. Если ваша кошка простудилась (например, чихает или у неё слезятся глазки), дайте ей около двух недель для полного выздоровления.
Контакт с заражёнными сородичами. Специалисты рекомендуют выждать 1-2 недели после контакта с больными животными перед вакцинацией котёнка.
Уточнения
домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.