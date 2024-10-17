Советы по адаптации кошек при переезде

Переезд без стресса: секреты успешной адаптации кошки

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Переезд в новое место — это важное событие не только для вас, но и для вашего питомца. Чем младше животное, тем быстрее оно адаптируется к новым условиям. Однако для взрослых кошек процесс может быть более сложным. В таких случаях лучше всего оставить их в покое и не беспокоить лишний раз.

Фото: openverse.org by The Roaming Picture Taker, CC BY 2.0

При переезде очень важно сохранить привычные для питомца вещи: лоток, миску, игрушки и когтеточку. Первое время кошка может чувствовать себя неуверенно и предпочтёт прятаться. Не заставляйте её выходить из укрытия, позвольте ей самой решать, когда она готова исследовать пространство.

В начале важно не ограничивать свободу вашего "хвостика". Дайте возможность изучить все углы и шкафы. Кроме того, оставьте одну коробку, которая будет доступна для питомца, это поможет ему справиться со стрессом и чувствовать себя в безопасности.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

