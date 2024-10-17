В Малайзии тигр утащил мужчину в лес на глазах у жены

Тигр съел справлявшего нужду мужчину

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Малайзии произошел трагический инцидент: тигр атаковал мужчину, который справлял нужду на улице, и убил его. Об этом сообщает The Rakyat Post.

Фото: freepik.com by DC Studio, PDM

Событие случилось в штате Перак во вторник, 15 октября. Около шести часов утра 54-летний водитель Аднан Исмаил вышел из общежития для работников, чтобы решить свои физиологические потребности.

В этот момент на него напал тигр. Жена Исмаила, услышав шум, открыла дверь, но не смогла ничем помочь своему мужу. Она стала свидетелем того, как хищник утащил мужчину в лес. В ту минуту Исмаил все еще был в сознании.

Женщина сразу же позвонила в полицию, чтобы сообщить о случившемся.

Уточнения

Мала́йзия (малайск. Malaysia [məlejsiə]) — государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем:



