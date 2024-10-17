В Малайзии тигр утащил мужчину в лес на глазах у жены

В Малайзии произошел трагический инцидент: тигр атаковал мужчину, который справлял нужду на улице, и убил его. Об этом сообщает The Rakyat Post.
Событие случилось в штате Перак во вторник, 15 октября. Около шести часов утра 54-летний водитель Аднан Исмаил вышел из общежития для работников, чтобы решить свои физиологические потребности.
В этот момент на него напал тигр. Жена Исмаила, услышав шум, открыла дверь, но не смогла ничем помочь своему мужу. Она стала свидетелем того, как хищник утащил мужчину в лес. В ту минуту Исмаил все еще был в сознании.
Женщина сразу же позвонила в полицию, чтобы сообщить о случившемся.
Мала́йзия (малайск. Malaysia [məlejsiə]) — государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем:
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