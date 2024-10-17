Россиянам рассказали, сколько животных живут в городских приютах Москвы

Около 16 тысяч животных живут в городских приютах Москвы

0:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Москве более 16 тысяч питомцев находятся в городских убежищах, сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

На данный момент в 13 приютах столицы обитает свыше 16 тысяч животных, говорится в информации от ведомства.

Поясняется, что посетить приюты можно без предварительной записи ежедневно с 13:00 до 17:00, за исключением понедельника и пятницы. Не забудьте прихватить паспорт. Там отметили, что в Всемирный день защиты животных необходимо помнить напоминаем, что каждый день есть шанс сделать счастливее хотя бы одну собачку или кошечку из городских приютов.

Уточнения

Приют для бездомных животных — место содержания бездомных, потерянных или брошенных животных, преимущественно собак и кошек. Приюты являются одной из ключевых составляющих защиты животных и выполняют четыре основных функции: оперативная помощь и забота о животном, включая облегчение страданий посредством ветеринарной помощи или эвтаназии; долгосрочная забота о животном, не нашедшем немедленно старого или нового хозяина; усилия по воссоединению потерянного животного с его прежним хозяином; поиск нового места обитания или нового хозяина для бездомного животного.



