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Голубь из Японии прилетел в Волгоград

0:55
Зоосфера

Жительница Волгограда принесла в приют птицу с травмированным крылом. Оказалось, что этот голубь иностранец. В центре реабилитации диких животных "Птичий остров" проверили его рентгеном и обнаружили закрытый перелом крыла.

Голубь из Японии прилетел в Волгоград
Фото: flickr.com by Ted Rabbitts, CC BY 2.0

Сначала они предположили, что это местный голубь, которого выпустили на свадьбе, так как птица была ухоженной и с идеально белым оперением. Однако, когда зоозащитники изучили кольцо на лапке голубя, они с удивлением выяснили, что их пациент прилетел в Волгоград из Японии. На кольце была надпись "JAPAN 2020 511939".

"Теперь мы ищем варианты найти хозяина птицы. Даже если он не станет её забирать, всё равно будет здорово осуществить такой орнитологический мост через страны!", — сообщили сотрудники приюта.

Уточнения

Го́луби или настоя́щие го́луби (лат. Columba), — род птиц из семейства голубиных.

Волгогра́д - город на юго-востоке европейской части России с населением 1 018 898 человек (2024), шестнадцатый по численности населения город России. Административный центр Волгоградской области.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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