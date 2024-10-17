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Московский зоопарк отправил теплолюбов по домикам

1:29
Зоосфера

В Московском зоопарке теплолюбивых животных, таких как жирафы и обезьяны, перевели в тёплые помещения в связи с наступившим похолоданием. Об этом рассказал заместитель генерального директора зоопарка по зоологической работе Алексей Суслов.

Московский зоопарк отправил теплолюбов по домикам
Фото: Openverse by popofatticus, CC BY 2.0

"Температуры опустились, они теперь достаточно низкие. Все теплолюбивые животные, такие как жираф, обезьяны, черепахи, попугаи и другие экзотические животные переведены в тёплое помещение. На улице остались только те, кто могут переносить нашу холодную зиму. Вы можете посмотреть на туров, барсов, леопардов, других хищников, волков, например, хищную птицу, горных козлов, которые круглый год живут у нас на улице", — рассказал Алексей Суслов.

Он подчеркнул, что зоопарк продолжает работать в холодное время года, и посетители смогут увидеть животных, которых перевели в тёплые павильоны. Кроме того, в зоосаде есть необходимые условия, чтобы помочь впасть в спячку тем животным, которым это требуется.

Суслов также добавил, что, например, для медведей в зоопарке есть всё необходимое, чтобы они могли уснуть в специально приспособленном помещении, в своих берлогах. Это важно, потому что животные, которых природа предназначила для зимней спячки, при её отсутствии испытывают чрезмерные нагрузки на организм.

Уточнения

Спя́чка (зимняя — гибернация, летняя — эстивация) — период замедления жизненных процессов и метаболизма у гомойотермных животных в периоды малодоступности пищи, когда невозможно сохранять активность и высокий уровень метаболизма.

Моско́вский зоопа́рк (Государственное автономное учреждение культуры "Московский государственный зоологический парк") — зоологический парк в центре Москвы.
 

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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