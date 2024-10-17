Как установить лидерство в отношениях с собакой

Как стать истинным лидером для своего щенка

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собака — это не просто питомец, а настоящий член семьи. Однако многие люди испытывают страх перед её воспитанием из-за осознания большой ответственности, которая с этим связана. Вот несколько советов, как правильно воспитать щенка:

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Не позволяйте щенку спать с вами. Собака инстинктивно понимает, что вожак стаи занимает возвышенное положение. Если вы разрешите ей спать рядом, она может попытаться оспорить ваше лидерство. Вы должны есть первыми. Не спешите угостить щенка, прежде чем позаботитесь о себе и своих близких. Сначала ешьте вы и члены вашей семьи, а затем подавайте еду своему питомцу. Установите лидерство во время прогулок. Во время выгула щенок должен идти за вами, а не наоборот. Это поможет установить правильную иерархию в отношениях. Ограничьте активные приветствия при встрече с людьми. Даже если ваша собака дружелюбна, её чрезмерная реакция на незнакомцев может быть воспринята как агрессия. Начинайте отучать щенка от этой привычки с раннего возраста, чтобы избежать возможных конфликтов.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

