Что говорит поведение вашей кошки о её чувствах

Признаки счастья у котов: учимся понимать любимцев

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый любитель кошек, безусловно, мечтает понять язык хвостов своих пушистых друзей и разобраться в их эмоциях. Мы выделили несколько явных признаков, которые указывают на безмерное счастье этих животных.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Мурчание



Мурчание — это, пожалуй, самый известный признак счастья у котов. Когда ваш питомец мурчит, он действительно чувствует себя счастливым. Однако не стоит огорчаться, если вы не слышите этого приятного звука: не все кошки могут мурчать громко, как бы им того ни хотелось. Причина в строении их гортани. Чтобы понять, в каком настроении находится ваш питомец, обратите внимание на лёгкие вибрации, исходящие из его животика или горла.

Открытый животик



Кот, который ощущает себя счастливо, с радостью демонстрирует своё пузико и может позволить вам его погладить. Это говорит о безусловном доверии к вам.

Хвост как индикатор настроения



Если ваш питомец чувствует себя счастливым, он поднимает хвост вверх и слегка подёргивает кончиком. Интересно, что такое поведение особенно заметно во время еды. Зоологи утверждают, что самые счастливые моменты в жизни кошек связаны именно с трапезой.

Прищуривание глаз — знак доверия

Когда кошка прищуривается и смотрит на вас, это явный признак её любви к вам.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

