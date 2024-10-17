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Хозяин или раб? Пять верных признаков того, что кошка над вами доминирует

2:39
Зоосфера » Кошки

Учёные утверждают, что восхищение кошками заложено в генах человека: дескать, домашние мурлыки являются дальними родственниками львов, перед которыми преклонялись наши предки. Так это или нет, но кошки, несомненно, умеют ловко манипулировать людьми и незаметно брать верх в отношениях, превращая хозяина в своего покорного слугу. Как понять, что кошка доминирует над вами? Есть 5 характерных признаков.

Хозяин или раб? Пять верных признаков того, что кошка над вами доминирует
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Признаки доминирования кошки

Если следующие утверждения — про вас, то домашний питомец является главным в ваших отношениях:

  • Вы не можете долго выдерживать прямой взгляд мурки и отводите глаза.
  • Сначала вы кормите кошку и только потом едите сами.
  • Для кошки нет запретных мест в доме: она лазает по столу, шторам — словом, где хочет.
  • Кошка точит когти там, где нельзя, и ходит мимо лотка.
  • Кошка трётся о ваши ноги и лежит на вашей одежде — так она метит территорию.

Как отнять у кошки власть

Если положение кошачьего слуги вас не устраивает, не отчаивайтесь — есть способы поставить на место зазнавшегося питомца.

  • Начинайте воспитание с детства. Чем раньше вы покажете котёнку, кто в доме хозяин, тем гармоничнее будут ваши отношения. И наоборот: чем старше котик, тем сложнее будет скорректировать его поведение.
  • Тренируйтесь смотреть мурлыке в глаза. Учтите, после первой победы над питомцем останавливаться нельзя — кошка будет ещё долго пытаться взять реванш.
  • Ставьте кошке рамки. Если она точит когти где попало, то отучить питомца от дурной привычки помогут специальные спреи-отпугиватели, когтеточки и т. д. Если кошка ходит мимо лотка, то застелите её излюбленное место фольгой или скотчем — кошки терпеть не могут шуршащие и липкие поверхности. Тот же приём можно использовать на других поверхностях, по которым мурлыке не положено лазить.
  • Отучить кошку от плохих манер помогут водяной пистолет или пульверизатор. Например, как только животное попробует запрыгнуть на штору — стреляйте в него водой. Кошки этого терпеть не могут.
  • Чтобы приманить кошку к новому предмету, например, когтеточке, повесьте рядом мешочек с корнем валерианы.

Главное, что нужно при воспитании мурлыки — терпение, а не насилие. Наказывать кошку за непослушание нельзя — эти животные долго помнят обиду и вместо того, чтобы подчиниться, могут начать мстить.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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