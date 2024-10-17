Хозяин или раб? Пять верных признаков того, что кошка над вами доминирует

2:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Учёные утверждают, что восхищение кошками заложено в генах человека: дескать, домашние мурлыки являются дальними родственниками львов, перед которыми преклонялись наши предки. Так это или нет, но кошки, несомненно, умеют ловко манипулировать людьми и незаметно брать верх в отношениях, превращая хозяина в своего покорного слугу. Как понять, что кошка доминирует над вами? Есть 5 характерных признаков.

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Признаки доминирования кошки

Если следующие утверждения — про вас, то домашний питомец является главным в ваших отношениях:

Вы не можете долго выдерживать прямой взгляд мурки и отводите глаза.

Сначала вы кормите кошку и только потом едите сами.

Для кошки нет запретных мест в доме: она лазает по столу, шторам — словом, где хочет.

Кошка точит когти там, где нельзя, и ходит мимо лотка.

Кошка трётся о ваши ноги и лежит на вашей одежде — так она метит территорию.

Как отнять у кошки власть

Если положение кошачьего слуги вас не устраивает, не отчаивайтесь — есть способы поставить на место зазнавшегося питомца.

Начинайте воспитание с детства. Чем раньше вы покажете котёнку, кто в доме хозяин, тем гармоничнее будут ваши отношения. И наоборот: чем старше котик, тем сложнее будет скорректировать его поведение.

Тренируйтесь смотреть мурлыке в глаза. Учтите, после первой победы над питомцем останавливаться нельзя — кошка будет ещё долго пытаться взять реванш.

Ставьте кошке рамки. Если она точит когти где попало, то отучить питомца от дурной привычки помогут специальные спреи-отпугиватели, когтеточки и т. д. Если кошка ходит мимо лотка, то застелите её излюбленное место фольгой или скотчем — кошки терпеть не могут шуршащие и липкие поверхности. Тот же приём можно использовать на других поверхностях, по которым мурлыке не положено лазить.

Отучить кошку от плохих манер помогут водяной пистолет или пульверизатор. Например, как только животное попробует запрыгнуть на штору — стреляйте в него водой. Кошки этого терпеть не могут.

Чтобы приманить кошку к новому предмету, например, когтеточке, повесьте рядом мешочек с корнем валерианы.

Главное, что нужно при воспитании мурлыки — терпение, а не насилие. Наказывать кошку за непослушание нельзя — эти животные долго помнят обиду и вместо того, чтобы подчиниться, могут начать мстить.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

