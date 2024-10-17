Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продажи жилья в новостройках упали вдвое после завершения льготной ипотеки
Хозяин или раб? Пять верных признаков того, что кошка над вами доминирует
Как создать идеальный макияж с красной помадой: советы визажиста
Петербургское бистро удивляет гостей: эксклюзивное меню для квадроберов вызывает споры
Туристы не попали в Катар из-за блеклых цифр в загранпаспортах
Рак: как заметить первые признаки изменения внешности
Иммунолог рассказал, какие народные средства действительно работают при простуде
Эксперты выяснили, как в Германии относятся к китайским автомобилям: оказалось, у немцев и россиян много общего
Эксперты назвали стоимость туров на Байкал в Новый год

Не прощают ошибок: разорванная львами сотрудница парка Тайган погибла из-за человеческого фактора

1:15
Зоосфера

Разорванная львами управляющая крымского сафари-парка "Тайган" в Белогорском районе Крыма Леокадия Перевалова погибла из-за человеческого фактора, рассказал в своём Телеграм-канале владелец парка Олег Зубков.

Не прощают ошибок: разорванная львами сотрудница парка Тайган погибла из-за человеческого фактора
Фото: flickr.com by Russ, CC BY 2.0

"Огромное горе случилось в парке львов "Тайган"! Хищники не прощают ошибок! Светлая память, Лялечка! Мы скорбим", — написал он.

16 октября пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю сообщила о гибели Переваловой. По данным следствия, накануне вечером женщина вошла в клетку к хищникам для уборки. Утром сотрудники парка обнаружили её растерзанное тело в вольере: судя по большому укусу на шее, один из львов прокусил управляющей сонную артерию.

СК возбудил уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека).

Перевалова проработала в парке львов "Тайган" 17 лет. По словам Зубкова, женщина хорошо знала правила общения с хищниками. Он добавил, что напавших на управляющую львов усыплять не будут.

Уточнения

Сафари-парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе.

Лев (лат. Panthera leo) — вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Еда и рецепты
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее Аудио 
Прорыв в беспроводных сетях: скорость передачи данных в 9000 раз быстрее 5G
Наука и техника
Прорыв в беспроводных сетях: скорость передачи данных в 9000 раз быстрее 5G Аудио 
Чем заменить колбасу в оливье: три необычных и вкусных варианта
Еда и рецепты
Чем заменить колбасу в оливье: три необычных и вкусных варианта Аудио 
Популярное
Простой способ, как удобрить и омолодить герань

Из статьи вы узнаете, чем можно подкормить герань, чтобы она буквально омолодилась.

Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Украина останется без западного содержания. Промышленники Германии вправят Шольцу мозги Любовь Степушова Сводка с фронта: на покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области Дмитрий Плотников Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум Олег Володин
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Последние материалы
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Accor удалил российские отели с сайта
Названы страны, где не рады туристам из России
В Черкассах неизвестные ворвались в собор УПЦ
Кристина Орбакайте показала фото с семейного отдыха в Новой Зеландии
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
Секреты здоровой кожи: избегаем опасные компоненты в косметике
Как сохранить ясность ума в пожилом возрасте
Собчак оскорбили нападки депутата Попова: я Владимиру Владимировичу Путину Ксюша
Российские врачи спасли Витаса от слепоты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.