Не прощают ошибок: разорванная львами сотрудница парка Тайган погибла из-за человеческого фактора

Разорванная львами управляющая крымского сафари-парка "Тайган" в Белогорском районе Крыма Леокадия Перевалова погибла из-за человеческого фактора, рассказал в своём Телеграм-канале владелец парка Олег Зубков.
"Огромное горе случилось в парке львов "Тайган"! Хищники не прощают ошибок! Светлая память, Лялечка! Мы скорбим", — написал он.
16 октября пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю сообщила о гибели Переваловой. По данным следствия, накануне вечером женщина вошла в клетку к хищникам для уборки. Утром сотрудники парка обнаружили её растерзанное тело в вольере: судя по большому укусу на шее, один из львов прокусил управляющей сонную артерию.
СК возбудил уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека).
Перевалова проработала в парке львов "Тайган" 17 лет. По словам Зубкова, женщина хорошо знала правила общения с хищниками. Он добавил, что напавших на управляющую львов усыплять не будут.
Сафари-парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе.
Лев (лат. Panthera leo) — вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих.
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