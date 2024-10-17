В Пензенской области расчленили истощённого медвежонка, застреленного в субботу

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Пензенской области произошла жуткая история с медвежонком. Его застрелили из ружья, а потом расчленили. Местные уверены, что это сделал лесничий.

Фото: commons.wikimedia.org by Malene Thyssen, CC BY-SA 3.0

По информации SHOT, в село Устье прибыл сотрудник полиции для проведения экспертизы. Ему передали мешок с телом медвежонка. Однако внутри не оказалось головы. В Министерстве внутренних дел сообщили, что животное закапывали вместе с головой. Но куда она исчезла, пока неизвестно.

Местные жители рассказали, что тело медвежонка лежало возле лесхоза с субботы, когда его застрелили. Они считают, что лесничий мог специально расчленить его ради трофея.

В региональной прокуратуре инициировали проверку по данному факту. Возможно, будут возбуждены дела о жестоком обращении с животными и превышении полномочий.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области был застрелен медвежонок. Местные жители утверждают, что он не представлял опасности. Однако в Министерстве лесного хозяйства заявили, что он был агрессивным.

Уточнения

Бу́рый медве́дь или обыкнове́нный медве́дь — млекопитающее семейства медвежьих; один из самых крупных наземных хищников и один из самых распространённых представителей семейства медвежьих.

