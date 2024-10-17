4 милых факта о кошках

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы можете показать своему питомцу, что любите его

Ученые обнаружили, что медленное моргание имитирует то, что известно как кошачья улыбка. Таким образом, ваш питомец проявляет к вам свою любовь и привязанность, когда он медленно моргает. Вы можете сделать то же самое в ответ на невербальное сообщение о своих чувствах кошке.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann, CC BY-SA 3.0

Кошки любят своих хозяев

Несмотря на то, что бытует мнение, что кошки не привязываются к людям, это всего лишь стереотип. Кошки нервничают, когда вы уходите на работу, и встречают вас у двери.

Эти животные проявляют и другие знаки любви и привязанности — спят вместе с хозяевами, играют. Кошки любят внимание и грустят, если вы проводите с ними мало или недостаточно времени. Поэтому важно уделять как можно больше времени активным играм и ласкам животного.

Кошки любят коробки

Кошки — хищные животные, и они любят все, где можно спрятаться. Больше всего они любят коробки. Там темно, комфортно и безопасно. Поэтому вы можете позволить кошке поиграть с коробкой, чтобы питомец развлекался и был заинтересован в изучении нового объекта в доме.

Кошки — хищники

Кошки по своей природе хищные животные. Именно поэтому они так любят высокие поверхности. Также можно наблюдать их ночной образ жизни.

Кроме того, кошки прекрасно видят в темное время суток, в отличие от человека. Когда вы уходите на работу, кошки думают, что вы идете на охоту, потому что они тоже считают вас кошкой.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



