4 милых факта о кошках

Ученые обнаружили, что медленное моргание имитирует то, что известно как кошачья улыбка. Таким образом, ваш питомец проявляет к вам свою любовь и привязанность, когда он медленно моргает. Вы можете сделать то же самое в ответ на невербальное сообщение о своих чувствах кошке.
Несмотря на то, что бытует мнение, что кошки не привязываются к людям, это всего лишь стереотип. Кошки нервничают, когда вы уходите на работу, и встречают вас у двери.
Эти животные проявляют и другие знаки любви и привязанности — спят вместе с хозяевами, играют. Кошки любят внимание и грустят, если вы проводите с ними мало или недостаточно времени. Поэтому важно уделять как можно больше времени активным играм и ласкам животного.
Кошки — хищные животные, и они любят все, где можно спрятаться. Больше всего они любят коробки. Там темно, комфортно и безопасно. Поэтому вы можете позволить кошке поиграть с коробкой, чтобы питомец развлекался и был заинтересован в изучении нового объекта в доме.
Кошки по своей природе хищные животные. Именно поэтому они так любят высокие поверхности. Также можно наблюдать их ночной образ жизни.
Кроме того, кошки прекрасно видят в темное время суток, в отличие от человека. Когда вы уходите на работу, кошки думают, что вы идете на охоту, потому что они тоже считают вас кошкой.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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