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Можно ли собакам есть сыр: особенности рациона животных

2:01
Зоосфера

Можно ли собакам есть сыр

Некоторые сыры безопасны для собак, но только в небольших порциях. Выбирайте для своего питомца сыры с низким содержанием жира и давайте собаке крошечный кусочек в качестве лакомства.

Можно ли собакам есть сыр: особенности рациона животных
Фото: openverse.org by sweetron1982, CC BY 2.0

Избегайте обработанных, копченых, заплесневелых, рассольных или деликатесных сыров. Избегайте сыров, содержащих чеснок, лук, соль, специи и острую пищу. Эти виды сыра содержат добавки и консерванты, которые не полезны для здоровья вашей собаки и даже могут быть вредными.

Сыры с высокой степенью переработки не приносят собакам никакой питательной пользы. Они содержат много добавок, которые не подходят для пищеварительной системы вашей собаки.

Регулярное кормление собаки жирной пищей, в том числе жирными сырами, может привести к нездоровому набору веса и даже ожирению. Ожирение у собак может вызвать целый ряд проблем со здоровьем, включая проблемы с суставами, диабет и болезни сердца.

Сыры с высоким содержанием жира также могут вызывать желудочно-кишечные проблемы у собак, такие как рвота и диарея, особенно при употреблении в больших количествах.

У собак другая пищеварительная система по сравнению с людьми, и их организм не приспособлен для обработки большого количества жира. Если ваш питомец испытывает какие-либо побочные реакции после употребления сыра, важно немедленно обратиться к ветеринарному врачу.

В дополнение к потенциальным рискам для здоровья, кормление собаки сыром также может способствовать развитию вредных привычек. Собаки могут начать чаще выпрашивать человеческую еду, что может привести к перекармливанию и несбалансированному питанию.

Очень важно поддерживать сбалансированную и питательную диету для вашей собаки, чтобы обеспечить ее общее здоровье и благополучие.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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