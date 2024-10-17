Собака забралась на вершину пирамиды Хеопса и гонялась за птицами. Воплощение бога Анубиса?

Четвероногий альпинист, взобравшийся на вершину пирамиды Хеопса, и гоняющийся там за птицами стал настоящим героем соцсетей.
Это удивительное зрелище наблюдал парапланерист Алекс Ланг во время своего полёта над одним из семи чудес света. По словам спортсмена, пёс чувствовал себя на высоте в 138 метров весьма уверенно.
Ошеломлённый увиденным, Ланг поделился кадрами с собакой в социальных сетях, и ролик быстро стал популярным. Некоторые пользователи даже предположили, что это не просто собака, а египетский бог Анубис.
Возраст пирамиды, расположенной в Гизе, составляет около 4500 лет. И действительно есть некая мистика в том, что обычный пёс сумел забраться на такую высоту. Как он это сделал, остаётся загадкой.
Пирами́да Хео́пса — крупнейшая из египетских пирамид, памятник архитектурного искусства Древнего Египта; единственное из "Семи чудес света", сохранившееся до наших дней, и самое древнее из них.
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