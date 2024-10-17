Собака забралась на вершину пирамиды Хеопса и гонялась за птицами. Воплощение бога Анубиса?

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Четвероногий альпинист, взобравшийся на вершину пирамиды Хеопса, и гоняющийся там за птицами стал настоящим героем соцсетей.

Фото: Канала t.me/shot_shot by Скриншот видео канала t.me/shot_shot, PDM

Это удивительное зрелище наблюдал парапланерист Алекс Ланг во время своего полёта над одним из семи чудес света. По словам спортсмена, пёс чувствовал себя на высоте в 138 метров весьма уверенно.

Ошеломлённый увиденным, Ланг поделился кадрами с собакой в социальных сетях, и ролик быстро стал популярным. Некоторые пользователи даже предположили, что это не просто собака, а египетский бог Анубис.

Возраст пирамиды, расположенной в Гизе, составляет около 4500 лет. И действительно есть некая мистика в том, что обычный пёс сумел забраться на такую высоту. Как он это сделал, остаётся загадкой.

Уточнения

Пирами́да Хео́пса — крупнейшая из египетских пирамид, памятник архитектурного искусства Древнего Египта; единственное из "Семи чудес света", сохранившееся до наших дней, и самое древнее из них.

