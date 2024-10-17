Сколько слов способна запомнить собака?

Собаки не просто воспринимают человеческую речь как набор звуков, они действительно понимают её. Их словарный запас постоянно пополняется на протяжении всей жизни.

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В среднем собака может запомнить около 100 слов. Конечно, абстрактные значения слов им недоступны, но они понимают призывы к действию и названия предметов.

Исследования Стенли Корена о понимании речи собаками

Нейропсихолог Стенли Корен, который занимался изучением умственной деятельности собак, утверждает, что в социальном развитии эти животные могут сравниться со среднестатистическим трёхлетним ребёнком. Специально обученные псы способны запомнить более 200 слов.

Зависимость интеллекта от условий

В вопросах собачьего интеллекта всё относительно и зависит от множества факторов. Например, у пса, который живёт на цепи, и у питомца, который живёт в квартире и постоянно общается с членами семьи, словарный запас будет разным.

Породы с высоким интеллектом

По результатам тестов учёные условно выделили несколько наиболее умных пород. На первом месте оказался бордер-колли, за ним следует немецкая овчарка, а на третьем — пудель. Следом за ними идут доберман, золотистый ретривер, шелти и лабрадор.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



