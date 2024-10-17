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Сколько слов способна запомнить собака?

Зоосфера

Собаки не просто воспринимают человеческую речь как набор звуков, они действительно понимают её. Их словарный запас постоянно пополняется на протяжении всей жизни.

Сколько слов способна запомнить собака?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В среднем собака может запомнить около 100 слов. Конечно, абстрактные значения слов им недоступны, но они понимают призывы к действию и названия предметов.

Исследования Стенли Корена о понимании речи собаками

Нейропсихолог Стенли Корен, который занимался изучением умственной деятельности собак, утверждает, что в социальном развитии эти животные могут сравниться со среднестатистическим трёхлетним ребёнком. Специально обученные псы способны запомнить более 200 слов.

Зависимость интеллекта от условий

В вопросах собачьего интеллекта всё относительно и зависит от множества факторов. Например, у пса, который живёт на цепи, и у питомца, который живёт в квартире и постоянно общается с членами семьи, словарный запас будет разным.

Породы с высоким интеллектом

По результатам тестов учёные условно выделили несколько наиболее умных пород. На первом месте оказался бордер-колли, за ним следует немецкая овчарка, а на третьем — пудель. Следом за ними идут доберман, золотистый ретривер, шелти и лабрадор.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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