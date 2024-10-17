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Топ -10 интересных фактов о кошках. Какими лапами коты гребут землю и почему трава красная

1:31
Зоосфера

Топ-10 интересных фактов о кошках. Некоторые из них окажутся для вас новыми и даже неожиданными.

Топ -10 интересных фактов о кошках. Какими лапами коты гребут землю и почему трава красная
Фото: freepik.com is licensed under public domain

— В среднем кошки тратят две трети суток на сон. Получается, что 9-летний кот активен только три года своей жизни.

— Обычно кошки роют землю правой лапой, а коты — левой.

— Из-за строения когтей кошки не могут спускаться с дерева вниз головой. Чтобы спуститься, им приходится пятиться задом.

— На коротких расстояниях кошки могут развивать скорость до 50 километров в час.

— Кошка способна прыгнуть на высоту в пять раз больше собственного роста. У кошки 12 усов с каждой стороны мордочки.

— Зрение кошки одновременно и лучше, и хуже нашего. Лучше, потому что они отлично видят в темноте и имеют широкий угол периферического зрения. Хуже — потому что они не различают цвета так же чётко, как люди. Например, трава кажется кошкам красной.

— Кошки очень редко мяукают на других кошек, обычно так они общаются с людьми. Скорее всего, в компании сородичей они будут фыркать, мурлыкать или шипеть.

— В отличие от собак, кошки не испытывают пристрастия к сладкому. Учёные считают, что это связано с мутацией в одном из ключевых рецепторов вкуса.

— Кошки способны издавать около 100 различных звуков, в то время как собаки — только 10.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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