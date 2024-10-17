Почему кошки выбирают своих хозяев

Три типа людей, которых кошки не переносят

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — это удивительные создания, которые выбирают себе хозяев, а не наоборот.

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Многие из нас задумывались, почему одни люди становятся любимцами этих пушистых существ, а другие вызывают лишь недовольство. Оказывается, отношение кошек к своим владельцам зависит от нескольких факторов. Вот три типа людей, которых кошки обычно не любят.

Взрывоопасные личности

Кошки чувствуют опасность от людей с взрывным характером. Такие владельцы непредсказуемы, и животные понимают, что могут пострадать. Громкие и резкие звуки, исходящие от вспыльчивых людей, отпугивают кошек. Если в доме два хозяина ссорятся, питомцы пытаются разрешить конфликт шипением или царапанием, стремясь вернуть гармонию.

Неопрятные люди

Кошки — чистоплотные существа. Это видно по тому, где они выбирают спать. Грязный лоток — это серьёзный сигнал: если он неаккуратен, кошка может оставить "подарок" рядом. Эти животные очень чувствительны к запахам и требуют чистоты. Человек, не заботящийся о порядке, может вызвать у них дополнительный стресс.

Навязчивые хозяева

Проявляйте ласку к своему питомцу только тогда, когда он сам этого хочет. Принуждение к игре или совместному времяпрепровождению может восприниматься как тирания, и это портит отношения. Уважайте желания своей кошки, иначе вы рискуете стать для неё не другом, а мучителем.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

