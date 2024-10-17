Как ухаживать за домашней лисой

Лисы: от дикой природы к домашним любимцам

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Лисы в дикой природе часто воспринимаются как опасные животные. Это связано с тем, что они могут быть переносчиками различных инфекций, включая смертельно опасное бешенство. Однако в последние годы они становятся всё более популярными в качестве домашних питомцев благодаря своей привлекательной рыжей мордочке.

Фото: Flickr by Alaska Region U.S. Fish & Wildlife Service, PDM

Очарование и схожесть с собаками

С биологической точки зрения лисы принадлежат к семейству псовых. Если у вас есть знакомые, которые держали домашнюю лису, они наверняка отметят, что некоторые их повадки схожи с собачьими. Например, лисы, как и собаки, виляют хвостом, когда рады или хотят поиграть.

Игривые как кошки

Что касается характера, лисы больше напоминают кошек. Они обожают играть и могут с удовольствием прятаться в коробках. Эти животные легко приучаются к лотку и отличаются нежностью, хотя и не могут мурлыкать, как кошки.

Способные к обучению

Лисы проявляют склонность к обучению и дрессировке. С достаточным терпением и усилиями можно научить их выполнять команды. Кроме того, их можно выгуливать на поводке, и они не испытывают при этом дискомфорта.

Всеядные питомцы

Лисы практически всеядны, что делает их кормление довольно простым. Однако стоит избегать того, чтобы давать им кости и сырую рыбу, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Любовь и забота

Эти животные очень чувствительны к проявлениям любви и заботы. Лисы отличаются нежным характером и преданностью своим хозяевам. Однако стоит помнить, что ругать их или кричать не рекомендуется, так как они могут обидеться. Лучше всего немного их пристыдить.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.



Лиси́цы — полифилетическая группа млекопитающих из семейства псовых отряда хищных. Общее название нескольких видов млекопитающих семейства псовые. Только 10 видов этой группы относят к роду собственно лисиц (лат. Vulpes).

