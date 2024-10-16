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Еноты как домашние питомцы: что нужно знать

Заводим енота: плюсы и минусы
1:49
Зоосфера

В современном мире всё больше людей увлекаются экзотическими домашними питомцами, и еноты становятся одними из самых популярных выборов. Эти забавные создания способны растопить сердце с первого взгляда.

Заводим енота: плюсы и минусы
Фото: Raccoon (Procyon lotor) by Jerry Kirkhart from Los Osos, Calif., CC BY 2.0

Однако перед тем как принять решение о заведении такого питомца, важно учесть все нюансы. У енотов есть свои недостатки, и стоит задуматься, сможете ли вы обеспечить должный уход за ними.

Тем не менее, несмотря на минусы, есть и множество положительных аспектов. Сегодня мы расскажем, почему стоит рассмотреть возможность заведения енота.

Во-первых, еноты отличаются высокой чистоплотностью, и вы можете быть уверены, что они станут отличными помощниками в поддержании порядка в вашем доме.

Эти зверьки настоящие добытчики и способны находить для вас различные лакомства даже в домашних условиях. Это не только приятно, но и говорит о том, как они проявляют свою заботу. Енотов можно обучить ездить на велосипеде, самокате и других транспортных средствах, что добавляет ещё больше веселья в вашу жизнь.

Они любят воду, и забавные видеоролики о том, как еноты стирают телефоны, одежду и обувь, вовсе не миф, а реальность. Еноты невероятно дружелюбные и всегда радостно встречают своих хозяев с объятиями — они обожают обниматься.

Эти животные игривы и смешны, с ними вам никогда не будет скучно. Некоторые зоологи утверждают, что еноты способны выполнять простые просьбы, например, принести вам воду. Кроме того, еноты хорошо ладят с другими питомцами, любят играть, и их наличие в доме приносит радость и облегчение в общении.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу. 

Автор Дмитрий Тезнев
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