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Как защитить мебель от когтей питомца и при этом сделать кота счастливым?

1:43
Зоосфера » Кошки

Обладание кошкой в доме — это не только радость от общения с пушистым другом, но и определенные сложности. Одна из самых распространенных проблем — повреждение мебели. Как же сохранить свои диваны, кресла и другие предметы интерьера целыми и в то же время создать для кота комфортные условия?

Как защитить мебель от когтей питомца и при этом сделать кота счастливым?
Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов

Первое и самое важное — обеспечить питомца когтеточками. Они должны быть расположены в наиболее доступных для кота местах. Следите, чтобы когтеточки были достаточно высокими и прочными, чтобы кот мог полностью вытянуть лапы и как следует поточить когти. Регулярно меняйте или протирайте когтеточки, чтобы они оставались привлекательными для питомца.

Крайне желательно приучать кота к когтеточкам с самого раннего возраста. Котята быстро учатся, и им будет проще принять новые правила игры, нежели взрослым кошкам. Хвалите и поощряйте кота, когда он точит когти в нужных местах.

Дополнительно можно использовать спреи и мази, отпугивающие кошек от мебели. Они содержат безопасные для животных вещества с неприятным для них запахом. Наносите их на уязвимые места, и кот будет обходить их стороной.

Иногда помогает установка специальных защитных приспособлений — антицарапок на мебель. Они предотвращают повреждение обивки, не мешая котам точить когти.

Важно также обеспечить кота достаточным количеством игрушек и плоскостей для царапания. Если питомцу будет чем себя занять, он меньше станет портить мебель. Уделяйте ему регулярное внимание, играйте и ласкайте — это поможет снизить стресс и агрессию.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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