Собака забралась на вершину пирамиды Хеопса

На вершине пирамиды Хеопса в Египте была найдена собака. Как она туда попала, пока неясно, но парапланерист снял это на видео.

Фото: commons.wikimedia.org by Flaurentine, CC BY-SA 3.0

Парапланерист заметил животное, когда пролетал мимо, и запечатлел его на камеру. Собака бегала по самой верхушке пирамиды и лаяла на пролетающих птиц. Как она забралась туда, непонятно.

В комментариях к видео зрители проводят параллели между четвероногим покорителем пирамиды и древнеегипетским божеством Анубисом, которое обычно изображается с головой собаки. Это божество ассоциируется с проводником в загробный мир и охранником погребений.

Пирамида Хеопса, также известная как Великая пирамида Гизы, является самой большой в Египте. Её высота составляет 138,75 метра, что примерно соответствует высоте 30-этажного здания.

Уточнения

Пирами́да Хео́пса (араб. هرم خوفو), Великая пирамида Гизы — крупнейшая из египетских пирамид, памятник архитектурного искусства Древнего Египта; единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней, и самое древнее из них: её возраст оценивается примерно в 4500 лет.



