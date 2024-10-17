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Могут ли кошки заболеть сезонной депрессией: ответ ветеринаров

1:37
Зоосфера

Могут ли кошки заболеть сезонной депрессией осенью и зимой

У кошек анатомия мозга схожа с человеческой. Однако исследователи не знают наверняка, влияют ли сезонные изменения на психическое здоровье домашних животных. Тем не менее иногда действительно можно заметить некоторые изменения в поведении животного осенью и зимой.

Могут ли кошки заболеть сезонной депрессией: ответ ветеринаров
Фото: commons.wikimedia.org by K B, CC BY 2.0

Например, кошки могут быть более сонными и уставшими. Кроме того, животное может есть больше и просить еду чаще, чем в другие сезоны. Эти изменения могут быть связаны с инстинктивным поведением животного. Так как зимой животные экономят энергию за счет холода.

Как ухаживать за кошкой зимой

Следите за тем, чтобы кошка получала как можно больше солнечного света. Это важно для психического и физического здоровья питомца. Вы можете открыть шторы на окнах, чтобы впустить свет в дом.

Также важно приобретать лампы, которые специально разработаны для имитации солнечного света. Кроме того, следите за активностью питомца и его рационом. Пища должна быть сбалансированной и содержать витамины и минералы. Вы можете проконсультироваться со своим ветеринаром о рационе вашего питомца.

Добавьте больше активных игр в течение дня и купите специальные игрушки для своего кота. Это поддержит психическое и когнитивное здоровье животного. Если погода не очень холодная, выгуливайте кошку на поводке. Следите за тем, чтобы кошка не набирала слишком много веса в течение зимы.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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