Могут ли кошки заболеть сезонной депрессией: ответ ветеринаров

У кошек анатомия мозга схожа с человеческой. Однако исследователи не знают наверняка, влияют ли сезонные изменения на психическое здоровье домашних животных. Тем не менее иногда действительно можно заметить некоторые изменения в поведении животного осенью и зимой.
Например, кошки могут быть более сонными и уставшими. Кроме того, животное может есть больше и просить еду чаще, чем в другие сезоны. Эти изменения могут быть связаны с инстинктивным поведением животного. Так как зимой животные экономят энергию за счет холода.
Следите за тем, чтобы кошка получала как можно больше солнечного света. Это важно для психического и физического здоровья питомца. Вы можете открыть шторы на окнах, чтобы впустить свет в дом.
Также важно приобретать лампы, которые специально разработаны для имитации солнечного света. Кроме того, следите за активностью питомца и его рационом. Пища должна быть сбалансированной и содержать витамины и минералы. Вы можете проконсультироваться со своим ветеринаром о рационе вашего питомца.
Добавьте больше активных игр в течение дня и купите специальные игрушки для своего кота. Это поддержит психическое и когнитивное здоровье животного. Если погода не очень холодная, выгуливайте кошку на поводке. Следите за тем, чтобы кошка не набирала слишком много веса в течение зимы.
Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).
Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.