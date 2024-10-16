В Карелии около школы заметили волка

0:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Поздно вечером 15 октября жители посёлка Эссойла в Карелии заметили волка, бегущего по улице Школьной. Об этом рассказала очевидица в соцсети "ВКонтакте". По её словам, волк пробежал мимо со стороны школы, был крупным и, услышав её крик, быстро скрылся в направлении многоэтажных домов, сообщает karelinform.ru.

Фото: www.flickr.com by Служба рыболовства и дикой природы США (USFWS), CC BY 2.0

Местные жители отмечают, что собаки в поселке "лаяли настороженно", это свидетельствовало о том, что они чувствовали присутствия волка.

Уточнения

Каре́лия или Респу́блика Каре́лия - субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Западного федерального округа, является частью Северного экономического района.





Волк или се́рый волк, или обыкнове́нный волк (лат. Canis lupus), — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae). Наряду с койотом (Canis latrans), обыкновенным шакалом (Canis aureus) и ещё несколькими видами составляет род волков (Canis).

