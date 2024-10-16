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В Карелии около школы заметили волка

0:32
Зоосфера

Поздно вечером 15 октября жители посёлка Эссойла в Карелии заметили волка, бегущего по улице Школьной. Об этом рассказала очевидица в соцсети "ВКонтакте". По её словам, волк пробежал мимо со стороны школы, был крупным и, услышав её крик, быстро скрылся в направлении многоэтажных домов, сообщает karelinform.ru

В Карелии около школы заметили волка
Фото: www.flickr.com by Служба рыболовства и дикой природы США (USFWS), CC BY 2.0

Местные жители отмечают, что собаки в поселке "лаяли настороженно", это свидетельствовало о том, что они чувствовали присутствия волка.

Уточнения

Каре́лия или Респу́блика Каре́лия - субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Западного федерального округа, является частью Северного экономического района.
 

Волк или се́рый волк, или обыкнове́нный волк (лат. Canis lupus), — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae). Наряду с койотом (Canis latrans), обыкновенным шакалом (Canis aureus) и ещё несколькими видами составляет род волков (Canis).

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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