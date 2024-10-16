Волонтёр спасла львёнка из бара в Грозном

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Волонтёрка из Владикавказа спасла 4-х месячного львёнка из бара в Грозном, где он содержался в ужасных условиях. Об этом стало известно из Telegram "Сапа 15".

Фото: flickr.com by Russ, CC BY 2.0

Четырёхмесячного львенка, которого кормили несоответствующими его нуждам детскими смесями, удалось спасти благодаря совместным усилиям волонтёров. У малыша были серьёзные проблемы со здоровьем — инфекционные заболевания и множественные травмы.

Волонтёрка из Владикавказа Валерия Лебедева рассказала, что когда её подруга из Грозного попросила помощи, они вместе разработали план действий. Сначала хозяин предлагал продать львенка за 50 тысяч рублей, но позже, увидев ухудшение состояния, отдал его Валерии.

Забрав львёнка, весившего всего 6 кг вместо положенных 20 кг, Валерия связалась с директором московского парка львов "Земля прайда" Виктором Агафоновым. Он сразу отозвался, дал инструкции по уходу и взял все расходы на себя.

У малыша сломаны передние лапки. У него лейкоцитоз и эритропения. Идет отторжение пищи. Одним словом, малыша довели. Теперь его будет лечить Виктор. Я передала львенка в надёжные руки и очень рада этому", — рассказала Валерия.

Сейчас за жизнью и здоровьем львенка наблюдают специалисты, возможно, потребуется переливание крови.

"Малыш находится под круглосуточным контролем наших врачей, так как его состояние не радует никого из нас. Что мы сейчас имеем: пиелонефрит, серьёзная анемия, энтероколит, гиперпаратериоз, переломы костей передних конечностей, проблемы с почками, глюкозурия", — сообщают в Telegram парка львов "Земли прайда".

Уточнения

Лев - вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих. Наряду с тигром — самая крупная из ныне живущих кошек, масса некоторых самцов может достигать 250 кг.



Гро́зный - город на Северном Кавказе, на юге России, столица Чеченской Республики. Город республиканского значения, в состав района не входит, образуя городской округ город Грозный.

