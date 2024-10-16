В автомобиле каршеринга москвич нашёл змею

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Москвич обнаружил змею на приборной панели арендованного автомобиля каршеринга. Об этом сообщает Telegram Baza.

Фото: Wikipedia by Mos.ru, CC BY 4.0

Пользователь сервиса каршеринга проверял машину перед поездкой, когда на панель приборов выползла небольшая змея. Москвич сразу сообщил об этом в компанию. На место были вызваны сотрудники МЧС.

По рекомендации спасателей автомобиль перегнали в тёплое место, чтобы дождаться, когда змея снова появится на виду. Через час рептилию удалось поймать. По предварительным данным, это был не ядовитый маисовый полоз, обитающий в Северной Америке и популярный среди любителей рептилий.

Сейчас выясняется, как змея оказалась в автомобиле.

Уточнения

Маисовый полоз или пятнистый лазающий полоз, или красная крысиная змея (лат. Pantherophis guttatus) — небольшая неядовитая змея из рода Pantherophis, которая обитает в Северной Америке.



Карше́ринг - краткосрочная аренда, прокат автомашины. Это вариант аренды автомобиля у профильных компаний (чаще всего для внутригородских или просто коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки — по договорённости).

