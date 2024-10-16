В автомобиле каршеринга москвич нашёл змею

Москвич обнаружил змею на приборной панели арендованного автомобиля каршеринга. Об этом сообщает Telegram Baza.
Пользователь сервиса каршеринга проверял машину перед поездкой, когда на панель приборов выползла небольшая змея. Москвич сразу сообщил об этом в компанию. На место были вызваны сотрудники МЧС.
По рекомендации спасателей автомобиль перегнали в тёплое место, чтобы дождаться, когда змея снова появится на виду. Через час рептилию удалось поймать. По предварительным данным, это был не ядовитый маисовый полоз, обитающий в Северной Америке и популярный среди любителей рептилий.
Сейчас выясняется, как змея оказалась в автомобиле.
Маисовый полоз или пятнистый лазающий полоз, или красная крысиная змея (лат. Pantherophis guttatus) — небольшая неядовитая змея из рода Pantherophis, которая обитает в Северной Америке.
Карше́ринг - краткосрочная аренда, прокат автомашины. Это вариант аренды автомобиля у профильных компаний (чаще всего для внутригородских или просто коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки — по договорённости).
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