Ветеринар прокомментировала гибель кошки из-за шампуня в Тюменской области: важно не скупиться

4:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Уходовая косметика для животных от неизвестных производителей может привести к аллергии и другим осложнениям у питомца, рассказала tmn. aif. ru ветеринарный врач и дерматолог Центра ветеринарной дерматологии Юлия Бородина, комментируя произошедший недавно в Тюменской области случай гибели кота, помытого шампунем от блох.

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Неизвестная косметика опасна

По словам эксперта, в её практике не было случаев, чтобы шампуни, маски и кондиционеры для домашних животных приводили к трагическим последствиям, но посоветовала владельцам подходить к выбору зоокосметики ответственно.

"Если сравнивать с тем, что было хотя бы 10 лет назад, то сейчас можно уверенно сказать, что уходовая косметика для питомцев выпускается очень высокого качества. Важно не скупиться на шампуни и кондиционеры для домашнего любимца, выбирать качественные и проверенные бренды. Продукты неизвестных производителей могут вызвать аллергию, а попадание средства внутрь организма приведёт к серьёзным осложнениям", — подчеркнула Бородина.

Дерматолог перечислила симптомы, которые должны встревожить хозяина при купании животного или после него. По её словам, первый признак — это покраснение кожи питомца, которое может появиться в течение двух часов после использования средства.

"Это говорит о том, что был контакт с раздражителем. Иногда наблюдаются папулы, а при сильной реакции возникает даже влажность кожи. Покров становится мокрым и болезненным", — пояснила эксперт.

Бородина посоветовала при появлении подобных симптомов обратиться в ветклинику.

Дерматолог предупредила об опасности отравления при попадании косметики в желудок собаки или кошки. Первым симптомом будет слюнотечение или рвота, отметила она. Если такое произошло, питомца нужно напоить большим количеством свежей воды, посоветовала специалист.

Как выбрать уходовое средство

Ветеринар отметила, что выбирать уходовую косметику нужно в зависимости от состояния кожи питомца. Если она чувствительная и склонна к покраснению, то средства должны быть нейтральными и иметь соответствующую пометку, пояснила Бородина.

Хорошо, если в составе шампуня или кондиционера указан липидный комплекс — жиры полезны для кожного покрова питомца, добавила дерматолог. Также в косметике может присутствовать фитосфингозин — молекулы, способствующие регенерации липидного слоя и структуры кожи, добавила она.

"Не стоит забывать и о таких полезных компонентах, как витамин Е, витамин А. В некоторую косметику даже добавляют серу. Её небольшое количество благотворно влияет на состояние кожи и шерсти, а имбирь и бузина могут успокаивать раздражения. Однако популярные среди людей ромашка и алоэ для животных особо полезных свойств не имеют", — рассказала ветврач.

Присутствие эфирных масле в косметике нежелательно, так как у животных на них часто бывает аллергия, предостерегла специалист. Признаками реакции могут быть чихание и слезотечение у питомца, пояснила она.

В любом случае, если у животного после применения косметики возникли тревожные симптомы, не нужно заниматься самолечением — следует срочно отвезти кота или собаку к дерматологу, подытожила Бородина.

Ранее в коттеджном посёлке Якуши Тюменского района погибла кошка, которую хозяева помыли шампунем от блох. Средство попало в ухо животного, вызвав полное поражение нервной системы. Ветеринарный врач Наталья Скрипник, к которой экстренно привезли питомца, написала в чате посёлка, что это уже не первый подобный случай в её практике, и посоветовала покупать косметику только проверенных производителей.

"Очень многие шампуни сомнительного производителя приводят к летальным исходам. Недобросовестные компании используют отравляющие компоненты в косметике для животных, которые быстро впитываются в кожу и приводят к вот таким последствиям", — предупредила она.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.



Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.



Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

