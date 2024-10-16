Мнение ветеринаров: можно ли котам есть бекон

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Можно ли кошкам есть бекон

Бекон — далеко не самый полезный продукт питания из-за высокого содержания соли и жира. В отличие от обычного стейка и мяса, бекон проходит множество этапов обработки, включая засолку, копчение и засолку, прежде чем попасть на полки магазинов.

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Из-за высокого содержания соли и жира ветеринары не рекомендуют кормить кошек беконом. Бекон должен быть случайным лакомством, а не регулярной частью рациона вашего питомца.

Хотя специалисты категорически не советуют кормить животных такой соленой пищей, крошечный кусочек полностью приготовленного бекона вряд ли причинит вред вашей кошке, но он может вызвать у нее желание есть больше и выпрашивать у вас бекон в будущем.

Поэтому, если вы решили побаловать свою кошку беконом, ветеринары рекомендуют убедиться, что это небольшой, полностью приготовленный кусочек бекона.

Ветеринары настоятельно не советуют кормить котят беконом, так как их чувствительная пищеварительная система не справляется с натрием и жиром в этом мясе.

Регулярное кормление кошки беконом может привести к высокому кровяному давлению, ожирению и даже отравлению.

Уточнения

Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.

