Почему ваша кошка отказывается от еды: основные причины

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему кошки не хотят есть

Отказ кошки от еды может стать тревожным знаком для владельцев. Понимание причин такого поведения поможет вам принять правильные меры и обеспечить здоровье вашего питомца.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR, CC BY-SA 2.0

Одной из самых распространенных причин отказа кошек от еды являются проблемы со здоровьем. К ним могут относиться стоматологические заболевания, инфекции, проблемы с желудочно-кишечным трактом или хронические заболевания, такие как почечная недостаточность. Если ваша кошка внезапно перестала есть, важно обратиться к ветеринару для постановки диагноза и лечения.

Кошки очень чувствительны к изменениям в окружающей среде. Переезд, появление в доме нового питомца или человека, ремонт или даже смена привычного места кормления могут стать причиной стресса и отказа от еды. Постарайтесь создать для вашей кошки спокойную и стабильную обстановку.

Иногда кошки отказываются от еды из-за проблем с самой едой. Это может быть связано с изменением марки корма, его вкуса или текстуры. Корм также может быть испорчен или не соответствовать вкусовым предпочтениям вашей кошки. Попробуйте предложить питомцу другой вид корма или вернуться к предыдущему варианту.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются — любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций обмена веществ

