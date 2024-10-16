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Как определить возраст собаки: секреты, которые должен знать каждый владелец

1:21
Зоосфера » Собаки

Каждый владелец собаки рано или поздно задаётся вопросом: сколько же лет моему пушистому другу? Определение возраста собаки может быть не таким простым, как кажется. Мы поделимся полезными советами, которые помогут вам узнать возраст вашей собаки.

Как определить возраст собаки: секреты, которые должен знать каждый владелец
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Зубы — состояние зубов является одним из лучших индикаторов возраста. Щенки обычно имеют молочные зубы до 6 месяцев, а постоянные зубы появляются к 6-7 месяцам. Износ зубов и образование камня могут указывать на возраст вашей собаки.

2. Шерсть — молодые собаки обычно имеют гладкую и блестящую шерсть. С возрастом шерсть может становиться более тусклой и даже седой.

3. Активность — щенки полны энергии и любопытства, тогда как пожилые собаки могут быть более спокойными и менее активными.

4. Поведение — щенки склонны к играм и шалостям, в то время как взрослые собаки чаще проявляют спокойствие и мудрость.

5. Консультация с ветеринаром — если вы хотите получить точную информацию о возрасте вашей собаки, лучше всего обратиться к ветеринару. Он сможет провести осмотр и дать рекомендации.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Ветерина́р (лат. veterinarius — «касающийся рабочего скота») — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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