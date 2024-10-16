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Почему люди чаще заводят домашних животных именно осенью?

1:02
Зоосфера

Оказывается, осенью люди чаще заводят домашних животных. И этому есть несколько причин, которые связаны не только с осенним сплином, но и с последствиями летнего отдыха.

Почему люди чаще заводят домашних животных именно осенью?
Фото: flickr.com by Фредерик ДЮПОН, PDM

— Часто питомцы появляются в семьях по просьбе детей, которые летом имели возможность наблюдать за животными в деревне у бабушки, на даче или на природе.

— В тёплый период, летом и осенью, рождается много бездомных щенков и котят, и многие люди забирают их с улицы, желая подарить им заботливые руки и дом.

— Третья причина: с наступлением холодов, когда дни становятся короче, а погода — унылой, люди проводят больше времени дома. Они стремятся заполнить своё одиночество и свободное время. Именно в это время появляется желание завести нового друга.

И правда, с появлением питомца осень сразу становится веселее и уютнее. Возникает повод к прогулкам, новым покупкам и разговорам о забавных повадках пушистого друга.

Уточнения

Осень — одно из четырёх времён года, между летом и зимой, переходный сезон, когда заметно уменьшение светового дня, и постепенно понижается температура окружающей среды.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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