Почему у собаки тлетворный запах из пасти? Возможно, это повод навестить ветеринара

Если вы отшатываетесь от радостного дыхания своего питомца вам в лицо, возможно, это повод обратиться к ветеринару. Конечно, у собак, как и у людей, может быть неприятный запах изо рта, но ярко выраженный "тлетворный дух" не является нормой.
У галитоза (неприятного запаха изо рта) могут быть серьёзные причины, такие как:
— Заболевания почек.
Если этот жизненно важный орган не выполняет свою функцию, то токсины и отходы накапливаются в организме, что приводит к несвежему дыханию и может угрожать здоровью питомца.
— Заболевания печени.
Если сильный неприятный запах появился недавно и сопровождается рвотой и диареей, это может быть симптомом заболеваний печени.
Иногда галитоз может быть кратковременным и напоминать о том, что недавно ел ваш питомец. А съесть он мог многое!
Однако чаще всего неприятный запах изо рта вызывают заболевания полости рта. Этот обобщающий термин включает в себя целый спектр проблем: от кариеса и зубного камня до парадонтита, стоматита, воспаления дёсен и т. д.
Независимо от точной причины, проблема возникает из-за бактерий и остатков пищи, которые скапливаются во рту питомца, если не уделять внимание гигиене.
Кстати, в английском языке есть выражение "dog breath", которое стало крылатым. Оно относится к человеку, которому давно пора почистить зубы.
Халито́з или галито́з — признак некоторых заболеваний органов пищеварения у человека и животных, сопровождающихся патологическим ростом числа анаэробных микроорганизмов в ротовой полости и неприятным запахом изо рта.
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