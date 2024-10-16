Почему у собаки тлетворный запах из пасти? Возможно, это повод навестить ветеринара

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы отшатываетесь от радостного дыхания своего питомца вам в лицо, возможно, это повод обратиться к ветеринару. Конечно, у собак, как и у людей, может быть неприятный запах изо рта, но ярко выраженный "тлетворный дух" не является нормой.

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У галитоза (неприятного запаха изо рта) могут быть серьёзные причины, такие как:

— Заболевания почек.

Если этот жизненно важный орган не выполняет свою функцию, то токсины и отходы накапливаются в организме, что приводит к несвежему дыханию и может угрожать здоровью питомца.

— Заболевания печени.

Если сильный неприятный запах появился недавно и сопровождается рвотой и диареей, это может быть симптомом заболеваний печени.

Иногда галитоз может быть кратковременным и напоминать о том, что недавно ел ваш питомец. А съесть он мог многое!

Однако чаще всего неприятный запах изо рта вызывают заболевания полости рта. Этот обобщающий термин включает в себя целый спектр проблем: от кариеса и зубного камня до парадонтита, стоматита, воспаления дёсен и т. д.

Независимо от точной причины, проблема возникает из-за бактерий и остатков пищи, которые скапливаются во рту питомца, если не уделять внимание гигиене.

Кстати, в английском языке есть выражение "dog breath", которое стало крылатым. Оно относится к человеку, которому давно пора почистить зубы.

Уточнения

Халито́з или галито́з — признак некоторых заболеваний органов пищеварения у человека и животных, сопровождающихся патологическим ростом числа анаэробных микроорганизмов в ротовой полости и неприятным запахом изо рта.

